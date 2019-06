"Spłonęła tylko część dachu nad zakrystią, mur jest nienaruszony". Gliński o pożarze kościoła

Minister kultury podkreślił, że akcja gaśnicza nastąpiła natychmiast i dzięki temu pożar się nie rozprzestrzenił.

Błyskawiczna akcja

- W raporcie, który dostałem od wojewódzkiego konserwatora zabytków jest napisane, żebym podziękował straży pożarnej, bo to była akcja błyskawiczna. Dzięki temu spłonęła tylko część dachu nad zakrystią. Mur jest nienaruszony. Belki są spalone, ale mur nawet nie jest osmolony. Jest kwestia wymiany więźby dachowej i dachówki, to są główne rzeczy. Reszta strat to są straty niewielkie na skutek nasiąknięcia wodą. Choć strażacy używali jej bardzo oszczędnie - powiedział.

Na pytanie, na czym będzie polegać pomoc rządu, Gliński powiedział, że "już wszystko jest przygotowane, żeby sprzątnąć, i przedstawić kalkulacje kosztów".

Powiedział również, "w Polsce jest około 700 obiektów, głównie muzea i kościoły zabytkowe, które są zobowiązane do szczególnej opieki przeciwpożarowej. W ponad 90 procent one są spełniane. Tu też alarmy się włączyły".

Brudziński: akcja gaszenia kościoła niezwykle skuteczna i profesjonalna

Wczorajsza akcja gaszenia kościoła w Gdańsku była niezwykle skuteczna i profesjonalna - powiedział w poniedziałek szef MSWiA Joachim Brudziński pytany m.in. o kontrole w obiektach sakralnych zlecone po pożarze katedry Notre Dame w Paryżu. Dodał, że do 20 maja przeprowadzono 590 takich kontroli.

Brudziński był w poniedziałek pytany m.in. o kontrole straży pożarnych w obiektach sakralnych oraz o to, czy strażacy będą karani za to, że takiej kontroli nie przeprowadzili w kościele św. Piotra i Pawła w Gdańsku. Szef MSWiA odpowiadając na to pytanie podkreślił, że nie ma "najmniejszego zamiaru strażaków karać", a jedyne co może im przekazać to "podziękowania i gratulacje". - Ta wczorajsza akcja strażaków w Gdańsku była akcją niezwykle skuteczną, profesjonalną - podkreślił.

Szef MSWiA poinformował, że do 20 maja strażacy przeprowadzili 590 kontroli zabytków, zaś kolejne są sukcesywnie realizowane. Zaznaczył, że są w Polsce "tak specyficzne diecezje czy regiony kraju jak np. moja archidiecezja szczecińsko-kamińska (...), gdzie czasami w jednej parafii jest dziewięć kościołów filialnych, a każdy z tych kościołów jest zabytkiem z okresu gotyku, a nawet są kościoły romańskie" - powiedział.

Podkreślił, że opieka nad zabytkami często rodzi dla parafii skutki finansowe, które są "czasami nie do udźwignięcia" i tutaj wtedy musi wkraczać państwo, tam gdzie rzecz dotyczy zabytku o wysokiej klasie, czy ważnego z punktu widzenia naszego dziedzictwa narodowego, kulturowego" - ocenił Brudziński.

Brudziński dodatkowe kontrole polskich zabytków zlecił przed spotkaniem wielkanocnym, na którym byli wojewodowie i komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Kontrole zarządzono dzień po pożarze katedry Notre Dame w Paryżu.

Brudziński zauważył wtedy, że wyniki kontroli przeprowadzonych przez straż pożarną w latach wcześniejszych nie są optymistyczne i można "nawet mówić o 80-procentowych realnych zagrożeniach występujących w kościołach". W 2018 r. przeprowadzono 1000 takich kontroli.

Pożar kościoła w Gdańsku

Kościół św. Piotra i Pawła ucierpiał w pożarze w niedzielę rano. Ogień zniszczył dach nad zakrystią zabytkowej budowli.

Kościół św. Piotra i Pawła zlokalizowany jest na terenie Starego Przedmieścia. Budowę świątyni rozpoczęto pod koniec XIV wieku. Kościół był wielokrotnie przebudowywany i odbudowywany po licznych zniszczeniach, w tym pożarach, do których doszło m.in. w 1424 r., 1521 r. i 1580 r. Także w czasie działań wojennych w 1945 r. świątynię zniszczył pożar.

pgo/PAP