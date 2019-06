Australia: w transporcie głośników z Tajlandii znaleziono rekordową ilość narkotyków

W tym samym transporcie przejęto ponadto 37 kg heroiny. Szacowana wartość rynkowa obu narkotyków to blisko 850 mln dolarów.

Dotychczas policja nie dokonała żadnych aresztowań w związku ze sprawą.

Przedstawiciel Australijskiej Służby Granicznej (ABF) Craig Palmer podkreślił, że przejęcie metamfetaminy będzie miało znaczny wpływ na handel tym narkotykiem w kraju.

More than $1 billion worth of ice has been found hidden inside stereo speakers in Melbourne in the "largest ever" seizure of the drug in Australia, authorities say.https://t.co/FhK9rCF058 pic.twitter.com/uV3kUoYedU