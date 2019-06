Mamuka K. usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem

Prokuratura Łódź-Polesie postawiła Mamuce K. zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 28-letniej łodzianki. Grozi mu dożywocie. We wtorek prokurator generalny Ukrainy wydał zgodę na jego ekstradycję do Polski. Do zabójstwa Pauliny D. doszło 20 października ub.r. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną jej śmierci były rany kłute szyi.