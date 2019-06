Ukraina wydała Mamukę K. Gruzin, podejrzewany o zabójstwo 28-latki, jest w drodze do Polski

Gruzin Mamuka K., podejrzewany o zabójstwo w Łodzi Pauliny D., został wydany Polsce i jest na pokładzie samolotu, którym przyleci z Ukrainy do Polski. Wcześniej miał próbować popełnić samobójstwo. - Bandyta, który bestialsko zamordował 28-letnią Paulinę, stanie przed polskim sądem i usłyszy wyrok za to, co zrobił tej młodej dziewczynie - powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.