Ziobro: Mamuka K. jest brutalnym mordercą, stanie przed polskim sądem i usłyszy wyrok

- Ten brutalny morderca stanie przed polskim sądem i usłyszy wyrok; prokuratura uczyni wszystko, żeby wyrok był najsurowszy z możliwych - skomentował sprawę Mamuki K. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Gruzin jest podejrzany o zabójstwo 28-latki z Łodzi; we wtorek polscy i ukraińscy policjanci przetransportowali go do Polski.

- Doszło do strasznego morderstwa młodej, pięknej kobiety, która została pozbawiona życia, brutalnie zamordowana, została pozbawiona realizacji swoich marzeń i planów. To, co się stało, rzuciło na zawsze cień smutku i płaczu, i bólu zwłaszcza na osoby najbliższe pani Pauliny - powiedział Ziobro podczas środowej konferencji prasowej.

Dodał, że "ze strony polskiej prokuratury mogę powiedzieć jako prokurator generalny, że uczynimy wszystko, żeby to był wyrok najsurowszy z możliwych".

- Przy wysiłku wszystkich możliwych organów polskiego państwa, które zostało zaangażowane w ten proces - nie tylko resortu sprawiedliwości, nie tylko prokuratury, nie tylko policji, nie tylko Straży Granicznej, nie tylko Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale nawet również kancelarii pana prezydenta Andrzeja Dudy - te wszystkie razem działania przyniosły efekt, jakim jest sprowadzenie oprawcy na terytorium Polski i pokazanie, że polskie państwo będzie zawsze, bezwzględnie i twardo ścigać przestępców, którzy dopuścili się tak strasznych czynów na polskich obywatelach - stwierdził.

Jak dodał, czynności procesowe będą podjęte lada moment przez prokuraturę. - Próby uniemożliwienia, czy przedłużenia tej procedury, łącznie z aktem samookaleczenia (Mamuki K. - przyp. red.) nie przyniosły oczekiwanego efektu - powiedział Ziobro.

Jego zdaniem, ekstradycja Gruzina była dla państwa polskiego "sprawą honorową".

Gruzin jest już w Polsce

Mamukę K. polscy policjanci przetransportowali we wtorek z Ukrainy w specjalnym konwoju. Wojskowa CASA, dotarła do Polski około godz. 16. Gruzina z lotniska przewieziono do aresztu.

Podczas rozprawy sądowej w Kijowie, na której zapadła decyzja o ekstradycji, Gruzin próbował odebrać sobie życie - podało RMF FM. Miał ranić się ostrym przedmiotem w brzuch. Medykom udało się go uratować.

Mamuce K. grozi dożywocie

Zaginięcie kobiety zgłoszono w sobotę 20 października ub.r. Paulina D. wyszła z domu w piątek, by wieczorem spotkać się ze znajomymi. Ostatni raz była widziana w towarzystwie nieznanego mężczyzny - co zapisały kamery monitoringu - na jednej z łódzkich ulic.

Dotychczasowe ustalenia prokuratury wskazują, że 28-latka została zamordowana w mieszkaniu w kamienicy przy ul. Żeromskiego w Łodzi.

Na podstawie zabezpieczonych śladów i innych dowodów ustalono, że do zabójstwa doszło w godzinach przedpołudniowych 20 października, a przed godz. 18 zwłoki, po zapakowaniu w torbę i owinięciu w folię, zostały przewiezione do lasku w okolicach Stawów Jana, gdzie odnaleziono je po około tygodniu - w piątek 26 października.

Sekcja zwłok kobiety wykazała wstępnie, że przyczyną jej śmierci były rany kłute szyi. Stwierdzono także obrażenia wskazujące na pobicie.

Gruzinowi za zabójstwo grozi kara do dożywotniego pozbawienia wolności.

