Wystawa "Dzban roku" w szczecińskim Muzeum Narodowym

- Nowe znaczenie słowa "dzban" nie jest do końca pejoratywne; czytając fora internetowe, ale też wypowiedzi językoznawców, widzimy jego wieloznaczność. Może być oczywiście użyte w zdecydowanie negatywnym znaczeniu, ale może mieć też znaczenie żartobliwe, można go użyć mówiąc do przyjaciela. I taka właśnie jest wystawa - z przymrużeniem oka - powiedziała w środę dziennikarzom kuratorka wystawy "Dzban roku" Agnieszka Słowińska z Działu Etnografii Pomorza Muzeum Narodowego w Szczecinie. Jak dodała, wakacyjna ekspozycja skierowana jest także do młodych odbiorców.

- Wyszliśmy od słowa, które jest obecnie popularne, szczególnie w polszczyźnie używanej przez młodzież w internecie, a doszliśmy do tego, że możemy pokazać nasze piękne zabytki, które w większości nie miały okazji pojawić się do tej pory na naszych wystawach - zaznaczyła Słowińska.

Ponad 100 naczyń na wystawie

Na ekspozycji znajdzie się ponad sto naczyń pochodzących ze zbiorów muzeum, zarówno wykorzystywanych niegdyś w gospodarstwie domowym, jak i dekoracyjnych. To dzbanki gliniane, kamionkowe, fajansowe, porcelanowe oraz szklane - niewielkie, do śmietanki czy mleka, ale też wysokie, pękate dzbany na wodę. Najstarszymi eksponatami są średniowieczne kruże ze zbiorów Działu Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie. Szczególnie godnym uwagi eksponatem - jak wskazali organizatorzy - jest natomiast dzban z 1807 r., należący do kolekcji szczecińskiej ceramiki białej.

Kuratorka wystawy zwróciła też uwagę na XIX-wieczny kamionkowy dzbanek. - To naczynie codziennego użytku z oderwanym uchem. (…) Ciekawy jest sposób, w jaki ucho zostało naprawione - przymocowano je do dzbanka za pomocą siatki druciarskiej. Metoda, która jeszcze na początku zeszłego wieku była bardzo popularna w naprawie naczyń, teraz nie ma już racji bytu; niewiele też przetrwało odrutowanych obiektów - to czyni ten dzbanek godnym uwagi - wyjaśniła Słowińska.

Wystawie będzie towarzyszyć plebiscyt - każdy ze zwiedzających będzie mógł oddać głos na naczynie, które najbardziej mu się spodoba. To z największą liczbą głosów otrzyma tytuł "Dzbana roku" i będzie prezentowane także po zakończeniu ekspozycji.

Wernisaż wystawy odbędzie się w czwartek w Muzeum Historii Szczecina w Ratuszu Staromiejskim. Ekspozycja będzie otwarta do 8 września.

jm/ PAP