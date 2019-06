Rozpoczęły się obchody 75. rocznicy lądowania aliantów w Normandii

Prezydent USA Donald Trump odczytał w środę w angielskim Portsmouth napisane w formie modlitwy przemówienie Franklina D. Roosevelta z 6 czerwca 1944 roku, upamiętniając rolę amerykańskich wojsk w lądowaniu aliantów w Normandii w 75. rocznicę tego wydarzenia.

Wystąpienie Roosevelta zawierał m.in. apel do Boga: "Daj nam wiarę w Ciebie, wiarę w naszych synów, wiarę w siebie nawzajem" oraz prośbę o błogosławieństwo w walce z "bezbożnymi siłami naszego wroga".



Premier Wielkiej Brytanii Theresa May przypomniała w trakcie obchodów 75. rocznicy lądowania aliantów w Normandii postać kapitana Normana Skinnera, odczytując list, jaki napisał on do żony na kilka dni przed śmiercią w walkach we Francji.

"Moja droga, bardzo trudno jest mi pisać ten list. Jak wiesz, coś może się wydarzyć w każdej chwili i nie wiem, kiedy go otrzymasz. (...) Każdy człowiek z wyobraźnią musi być niezadowolony na samą myśl, co może się stać" - napisał Skinner, wspominając czas spędzony z żoną i dwójką ich dzieci.

"Jest tak wiele rzeczy, które chciałbym Ci powiedzieć, niemal wszystkie słyszałaś już wcześniej, i to wielokrotnie. Ale chcę powiedzieć, że teraz czuję je jeszcze mocniej" - podkreślił, kończąc słowami: "Niech Bóg was błogosławi i dba o wasze bezpieczeństwo".

Krótko po wystąpieniu May na ekranach pojawiła się treść telegramu, informującego o śmierci Skinnera w trakcie lądowania w Normandii.

W obchodach uczestniczy także ponad 300 weteranów, którzy brali udział w operacji w 1944 roku, a także przedstawiciele 15 narodów sojuszniczych.

