Mężczyzna oskarżony o gwałt na 18-miesięcznym chłopcu. Wśród podejrzanych również matka dziecka

Do wydarzeń opisanych w akcie oskarżenia doszło w czerwcu ubiegłego roku w Chojnowie (Dolnośląskie).

Prokuratura oskarżyła 32-letniego mężczyznę o gwałt na 18-miesięcznym chłopcu.

- Zarzucono mu, że doprowadził przemocą małoletniego do poddania się innej czynności seksualnej, która wyczerpuje znamiona gwałtu - powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy prok. Lida Tkaczyszyn. Według śledczych do takich zdarzeń miało dojść kilka razy.

Oskarżony mieszkał z matką dziecka. Również ona zasiądzie w tej sprawie na ławie oskarżenia. Prokurator zarzucił jej, że naraziła chłopca na utratę życia i zdrowia.

- Matka mając podejrzenia, że jej dziecko może być wykorzystywane seksualnie pozostawiała je pod opieką oskarżonego mężczyzny - powiedziała prokurator.

O tym, że chłopiec może być wykorzystywany seksualnie, policję poinformowali lekarze, po tym jak dziecko trafiło do szpitala.

32-latek od momentu zatrzymania jest tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 15 lat więzienia. Matce dziecka zaś do 5 lat. Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Legnicy.

las/ PAP