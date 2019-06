Kopacz chce się uczyć języków, Wiśniewska odradza hotele. Nowi deputowani przyjeżdżają do Brukseli

Rejestracja eurodeputowanych potrwa do piątku. W tym czasie politycy składają w PE odpowiednie dokumenty, zapoznają się z budynkiem europarlamentu oraz odbierają przepustki pozwalające im na swobodne poruszenie się po nim.

Politycy zaczynają także szukać mieszkań, które mogliby wynająć w Brukseli. Jak przyznaje Jadwiga Wiśniewska (PiS), "rzadko kto mieszka w hotelach". - Tego bym absolutnie nie polecała, to jest dyskomfortowe. Przyjeżdża się w poniedziałek, wylatuje w czwartek lub w piątek i śpi się w hotelu, to jest bez sensu - oceniła w rozmowie z reporterką Polsat News Dorotą Bawołek.

Jak dodała, trzeba mieć w Brukseli "swoje miejsce". - Żeby mieć komfort i pracy i życia, uważam że trzeba koniecznie wynająć mieszkanie - dodała.

Kempa i pomoc humanitarna

Europosłowie mogą skorzystać m.in. z kursów językowych sponsorowanych przez PE. Były minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel stwierdził, że nie widzi potrzeby, żeby z takiego kursu skorzystać. - Dam sobie radę - powiedział.

Co innego myśli z kolei nowo wybrana wiceszefowa Europejskiej Partii Ludowej Ewa Kopacz. W rozmowie z Dorotą Bawołek przyznała, że chciałaby doszkolić język francuski i angielski.

Była szefowa rządu powiedziała także, że chciałaby pracować w komisji ochrony środowiska i zdrowia. - To jest wręcz naturalne, bo w polskim parlamencie przez 18 lat tam pracowałam. Zaczynałam w komisji zdrowia i w komisji zdrowia skończyłam - dodała.

Beata Kempa przyznała z kolei, że chciałaby kontynuować swoją pracę na rzecz pomocy humanitarnej i rozwojowej. Była wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek stwierdziła z kolei, że interesuje ją praca w komisji ds. zatrudnienia.

"Łezka w oku się kręci"

Dotychczasowa rzecznika PiS przyznała również, że już tęskni za polskim parlamentem.

- Jak oglądałam w telewizji uroczystości w Senacie, to mówię do moich koleżanek i kolegów: "gdyby nie to, że tu jestem, to bym tam była i siedziała z nimi". Sentyment do miejsca, które opuściłam jest bardzo duży, ponieważ przez wiele lat byłam w parlamencie - dodała.

Jak podkreśliła, był to czas "ciekawej pracy i ciekawych znajomości, więc łezka w oku się kręci".

Oficjalna inauguracja nowej kadencji Parlamentu Europejskiego odbędzie się 2 lipca na pierwszej sesji plenarnej w Strasburgu.

zdr/luq/ Polsat News