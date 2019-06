W ciągu dnia nie mogli jeść i pić. Polscy wyznawcy islamu świętują zakończenie postu

Polscy wyznawcy islamu rozpoczęli we wtorek obchody trzydniowego Ramadan Bajram (Id al-Fitr) - święta z okazji zakończenia miesiąca postu. To jedna z dwóch najważniejszych w roku religijnym uroczystości muzułmańskich.

Ramadan Bajram to czas odpoczynku, spotkań w gronie bliskich i przyjaciół po 30-dniowym poście, w czasie którego wiernych ściśle przestrzegających reguł religijnych, od wschodu do zachodu słońca obowiązywał m.in. zakaz jedzenia i picia.

Post poprzedzający święto Ramadan Bajram przypada zawsze na dziewiąty miesiąc kalendarza muzułmańskiego. Ponieważ rok muzułmański (oparty na fazach Księżyca) jest krótszy od tradycyjnego o mniej więcej 11 dni (czasem mniej o kilka godzin, czasem więcej), muzułmańskie święta ulegają ciągłym przesunięciom w kalendarzu powszechnym.

Czasami jest notowana też różnica między długością postu w krajach arabskich i w Polsce, wynika ona z przyjmowanego zaokrąglenia godzin.

"Niech Allah przyjmie nasz post i modlitwy"

W województwie podlaskim, gdzie są największe w kraju skupiska polskich wyznawców islamu pochodzenia tatarskiego, świąteczne modlitwy związane z zakończeniem miesiąca ramadan odbyły się we wtorek przed południem m.in. w meczetach w Kruszynianach i Bohonikach oraz w Domu Kultury Muzułmańskiej w Białymstoku.

Z okazji święta, życzenia społeczności muzułmańskiej w naszym kraju przesłał mufti Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, najstarszej i najważniejszej organizacji polskich wyznawców islamu. "Niech Allah przyjmie nasz post oraz modlitwy i obdarzy nas swoim miłosierdziem" - napisał Miśkiewicz.

Po okolicznościowych modlitwach wierni spotykają się na świątecznych spotkaniach w gronie rodzinnym i znajomych. W środę, czyli drugi dzień świąt, w Domu Kultury Muzułmańskiej w Białymstoku odbędzie się okolicznościowa kolacja ramadanowa. W poprzednich latach odbywał się w tym mieście również Bal Tatarski na zakończenie postu.

Dokładnych danych o liczbie Polaków wyznających islam nie ma. Sam Muzułmański Związek Religijny w RP podaje, że należy do niego ok. 5 tys. osób. Duża ich część to polscy Tatarzy, których największe w kraju skupiska są w Podlaskiem.

wka/PAP