"Bardzo trafione osoby", "nie spodziewam się wielkich sukcesów". Komentarze po rekonstrukcji rządu

Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin został we wtorek powołany na stanowisko wicepremiera, a Elżbieta Witek - na stanowisko ministra spraw wewnętrznych i administracji, zastępując Joachima Brudzińskiego. Marian Banaś został powołany na stanowisko ministra finansów na miejsce Teresy Czerwińskiej. Bożena Borys-Szopa została ministrem rodziny, pracy i polityki społecznej za Elżbietę Rafalską. Dariusz Piontkowski objął stanowisko ministra edukacji narodowej w miejsce Anny Zalewskiej. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk i były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś zostali powołani na stanowiska ministrów - członków Rady Ministrów.

Karczewski: to bardzo trafione osoby

- To bardzo trafione osoby. Świetnie będą realizowały misję swoich poprzedników, a przede wszystkim działania rządu Prawa i Sprawiedliwości - powiedział dziennikarzom marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Przekonywał, że nowo mianowani: wicepremier i ministrowie są "bardzo samodzielni", a także są "bardzo doświadczonymi politykami". Dodał, że będą realizować program wyborczy swojego ugrupowania i działać na rzecz Polski.

Z kolei na Twitterze marszałek podziękował dotychczasowym członkom rządu. "Dziękuję za dotychczasową pracę członkom rządu, którzy od dziś będą kontynuować ją w walce o polskie interesy w #PE. Nowo mianowanym ministrom gratuluję i jestem przekonany, że są gwarancją na kontynuacje DOBREJ ZMIANY!" - napisał.

Dziękuję za dotychczasową prace członkom rządu, którzy od dziś będą kontynuować ją w walce o polskie interesy w #PE. Nowo mianowanym ministrom gratuluję i jestem przekonany, że są gwarancją na kontynuacje DOBREJ ZMIANY! pic.twitter.com/ntM42c1BXv — Stanisław Karczewski (@StKarczewski) 4 czerwca 2019

Siemoniak: rząd bije rekord liczby ministrów i wiceministrów

Do rekonstrukcji rządu na Twitterze odniósł się wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak.

"Rok temu pan Michał Woś w związku z ograniczaniem liczby wiceministrów został odwołany z rządu. Teraz został ministrem - członkiem Rady Ministrów bez resortu. Rozdawanie zbędnych tek służy do balansu między grupami w PiS, a rząd bije rekord liczby ministrów i wiceministrów." - napisał.

Rok temu pan Michał Woś w związku z ograniczaniem liczby wiceministrów został odwołany z rządu. Teraz został ministrem - członkiem Rady Ministrów bez resortu. Rozdawanie zbędnych tek służy do balansu między grupami w PiS, a rząd bije rekord liczby ministrów i wiceministrów. — Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) 4 czerwca 2019

Lubnauer: techniczna zmiana, którą PiS próbuje przykryć obchody 4 czerwca

Wtorkowa rekonstrukcja rządu to techniczna zmiana, którą PiS próbuje przykryć obchody 30. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r. - powiedziała szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Jej zdaniem, nic nie jest w stanie poprawić funkcjonowanie rządu PiS.

Zdaniem szefowej Nowoczesnej rekonstrukcja rządu była techniczną zmianą polegającą na "zapchaniu dziur po ministrach, którzy odeszli do Parlamentu Europejskiego". - Nie mam wrażenia, by cokolwiek było w stanie poprawić funkcjonowanie tego rządu - oceniła Lubnauer.

- Dla mnie najbardziej oburzający i kompromitujący jest fakt, że PiS próbuje przykryć obchody tak ważnego dla Polaków święta, jakim jest 4 czerwca przy pomocy zmian w rządzie, które nie są rewolucyjne, a wynikają tylko z przewidywalnego faktu, że cześć ministrów odeszła do PE - powiedziała Lubnauer.

Liderka Nowoczesnej krytykowała niepowołanie na ministra edukacji narodowej jednego z dotychczasowych wiceszefów resortów. - Uważam to za błąd, że wsadzono do MEN nowego człowieka, który dotychczas nie wykazał się żadnymi osiągnięciami, ani doświadczeniem związanym z zarządzaniem oświatą. I to w tak trudnym dla edukacji momencie ze względu na chaos i oczekiwania płacowe nauczycieli. Poza tym ma poważną wadę, że jest bardzo ideologiczny, przez co będzie mu trudno pozyskiwać szerokie grono nauczycieli do współpracy - uważa Lubnauer.

Odejście z rządu dotychczasowej minister finansów Teresy Czerwińskiej w sytuacji planowanych tak dużych wydatków oznacza - mówiła szefowa Nowoczesnej - że nie chciała ona brać odpowiedzialności za nieodpowiedzialne decyzje rządu. - Oznacza to, że my, jako podatnicy, nie możemy czuć się bezpiecznie, powinniśmy trzymać się za kieszenie, ponieważ wiemy, że to Czerwińska próbowała zwrócić uwagę na zagrożenia wynikające z nadmiernych wydatków państwa - stwierdziła Lubnauer.

Zdaniem liderki Nowoczesnej, powołanie Jacka Sasina na wicepremiera pokazuje, że jest on "człowiekiem od wszystkiego". - Ale zwykle tacy ludzie są też od niczego. Można go przerzucać gdzie trzeba. W tej kadencji Sejmu zajmował się różnymi rzeczami - dodała.

Z kolei nowej szefowej MSWiA Elżbiecie Witek, Lubnauer zaleciła w pierwszej kolejności odwołanie wiceministra Jarosława Zielińskiego, ponieważ "kompromituje polską Policję".

Kukiz o zmianach w rządzie: mają niewielkie znaczenie, nic nie wnoszą

Jako "czysto techniczne" ocenił lider Kukiz'15 Paweł Kukiz zmiany w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego. Jak dodał, wprowadzone w rządzie zmiany kilka miesięcy przed wyborami "mają niewielkie znaczenie".

Kukiz ocenił, że "są to czysto techniczne zmiany". - Jesteśmy na chwilę przed wyborami do parlamentu jesienią i te zmiany w rządzie mają niewielkie znaczenie, nic nie wnoszą - dodał.

Jak podkreślił, rola przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacka Sasina, który został we wtorek powołany na stanowisko wicepremiera, ograniczy się "do pilnowania" KPRM.

Gowin: dotychczasowi ministrowie znaleźli bardzo godnych następców

Wicepremier Jarosław Gowin, pytany we wtorek przez dziennikarzy w Sejmie o zmiany w rządzie, odparł: "Jestem przekonany, że dotychczasowi ministrowie znaleźli bardzo godnych następców".

Na uwagę, że według mediów jego zastępca w resorcie Piotr Mueller zostanie rzecznikiem rządu, wicepremier powiedział: "Co ja poradzę, że rzeczywiście ministerstwo nauki jest taką kuźnią talentów" - stwierdził Gowin.

- Chyba następnych wiceministrów będę powoływał tajnie, żeby znowu nikt mi ich nie powołał na jakieś wyższe stanowisko - zażartował wicepremier.

Dopytywany, czy zaproponował Muellera na to stanowisko, Gowin odpowiedział, że nie wysuwał takiej kandydatury.

- To było osobiste wskazanie premiera Mateusza Morawieckiego - podkreślił lider Porozumienia.

Stefaniak: nie spodziewam się po zmianach w rządzie "sukcesów i fajerwerków"

- Zmiany w rządzie są tylko na kilka miesięcy i tak naprawdę część osób ucieszy się, ponieważ będzie mogło sobie wpisać do CV bycie ministrem nawet na krótki czas - powiedział we wtorek rzecznik PSL Jakub Stefaniak. Dodał, że nie spodziewa się po tych zmianach "wielkich sukcesów i fajerwerków".

Stefaniak zapytany o zmiany w rządzie powiedział, że będzie to rząd na kilka miesięcy.

- Pamiętam bardzo dobrze pana (prezesa PiS) Jarosława Kaczyńskiego, który mówił o poprzednim rządzie, że to najlepsi w PiS go tworzą. Więc skoro tamci byli najlepsi, to ci, którzy przyszli, siłą rzeczy muszą być gorsi. No chyba, że pan Kaczyński się mylił - zaznaczył Stefaniak.

- Natomiast, jeśli chodzi o kwestie takie bardzo techniczne, to jest to tak naprawdę bez znaczenia, bo to jest rząd na kilka miesięcy i raczej świata nie zawojują. Więc tak naprawdę może część osób ucieszy się, że będzie mogło sobie wpisać do CV na krótki nawet czas bycia ministrem w tym rządzie - mówił rzecznik PSL.

Podkreślił, że nie spodziewa się po zmianach w rządzie "wielkich sukcesów i fajerwerków".

pgo/hlk/ polsatnews.pl, PAP