W stroju kąpielowym przerwała finał Ligi Mistrzów. Jej reklamę wyceniono na 4 mln dolarów

Kinsey Wolansky wbiegła na murawę w 18 minucie spotkania Liverpool - Tottenham na stadionie Wanda Metropolitano w Madrycie. Miała na sobie strój kąpielowy z nazwą kanału na platformie YouTube.com, który prowadzi ze swoim chłopakiem Vitalijem Zdorovezkim. Para umieszcza tam przygotowane przez siebie treści dla dorosłych.

"Zanim modelka wbiegła na boisko, jej profil na Instagramie, o nazwie kinsey_sue, miał ok. 230 tys obserwujących. W ciągu kilkunastu godzin ich liczba wzrosła do 2,5 mln" - podały wirtualnemedia.pl.

W niedzielę po południu zagraniczne serwisy poinformowały z kolei, że konto Kinsey Wolanski na Instagramie zostało usunięte.

Kobieta zaczęła więc publikować treści na Twitterze, nadal promując siebie i kanał partnera.

Do things that scare you, go outside your comfort zone. I live for the moments that make my heart race ❤️