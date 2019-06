Pierwsze szczegóły wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w USA. "Startupy, drony, nowoczesne technologie"

Prezydent Donald Trump powita wraz z pierwszą damą Melanią Trump prezydenta Dudę wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą 12 czerwca - podał Biały Dom.

Biały Dom podkreśla, że wizyta prezydenta Dudy będzie stanowić potwierdzenie "historycznych i kulturalnych więzi łączących Stany Zjednoczone i Polskę", co nabiera szczególnego znaczenia "w kontekście 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej", która przypada w tym roku.

Polska i Stany Zjednoczone będą również "obchodzić 20. rocznicę przystąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego i 30. rocznicę upadku komunizmu".

"Warszawa i Waszyngton są bliskie podpisania porozumienia zwiększającego obecność wojsk USA w Polsce - poinformował tymczasem Financial Times. Według amerykańskiego dziennika informacja na ten temat ma być ogłoszona podczas spotkania obu prezydentów.

W Teksasie o energetyce, w San Francisco o dronach

W poniedziałek szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski podał pierwsze informacje dotyczące szczegółów wizyty polskiego prezydenta w USA.

Przyjęcie na cześć polskiej pary prezydenckiej w Białym Domu Szczerski określił "wydarzeniem natury mniej formalnej, ale niezwykle istotnej, honorującej wizytę pana prezydenta w Białym Domu".

Szczerski dodał, że prezydent Duda, po wizycie w Białym Domu przystąpi do punktów wizyty o charakterze gospodarczym.

- W Teksasie będą rozmowy poświęcone energetyce oraz współpracy w zakresie medycyny i nowoczesnych technologii medycznych - powiedział szef gabinetu prezydenta.

- Później spotkania (związane - red.) ze startupami, to już Zachodnie Wybrzeże, najpierw Newada, potem San Francisco. Startupy, drony, nowoczesne technologie, IT, wszystko to, co wiąże się z przemysłem medialnym, digitalnym - wyjaśnił minister Szczerski.



Cały program wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w USA ma zostać podany na konferencji prasowej w przyszłym tygodniu.

grz/hlk/ Polsat News