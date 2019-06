Mucha: prezydent akceptuje zmiany w rządzie przedstawione przez premiera

Prezydent Andrzej Duda akceptuje zmiany w rządzie przedstawione przez premiera Mateusza Morawieckiego - powiedział wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha w programie "Graffiti". Jak dodał, osoby, które obejmą stanowiska ministrów po rekonstrukcji rządu to "bardzo dobry zespół, który łączy rozmaite kompetencje".

Mucha: "Bardzo dobry zespół"

Mucha w poniedziałek w Polsat News podkreślił, że ubiegłotygodniowa rozmowa Andrzeja Dudy z premierem dotycząca zmian w rządzie była "bardzo dobra".

- Prezydent akceptuje zmiany, które są przedstawione przez Prezesa Rady Ministrów. To była rozmowa, która poprzedzała te zmiany; to się dzieje w bardzo dobrej atmosferze i w bardzo ścisłych konsultacjach - zaznaczył Mucha

- Prezydent wyraził swój pogląd. Panowie rozmawiali na temat składu Rady Ministrów. Tutaj bardzo dobry kontakt owocuje tym, że te zmiany są uzgadniane, konsultowane - dodał minister.

Według niego osoby, które po rekonstrukcji wejdą do rządu mają "duże doświadczenie polityczne". Jak mówił, jest to "bardzo dobry zespół, który łączy rozmaite kompetencje".

Konieczność zmiany w rządzie wynika z tego, że wyborach do Parlamentu Europejskiego mandat otrzymało kilku urzędujących ministrów: wicepremier Beata Szydło, szef MSWiA Joachim Brudziński, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Zalewska, a także rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Mandaty zdobyli także: minister w KPRM Beata Kempa, wiceminister inwestycji i rozwoju Andżelika Możdżanowska oraz wiceszef resortu sprawiedliwości Patryk Jaki.

Rekonstrukcja w rocznicę

Do rekonstrukcji rządu ma dojść we wtorek 4 czerwca, kiedy przypada 30-lecie pierwszych wolnych wyborów do Senatu. 4 czerwca zaplanowano dwie uroczystości: posiedzenie Senatu RP i obchody przy Budynku Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

Przedstawiciel prezydenta potwierdził, że ten weźmie udział w uroczystościach warszawskich, ponieważ "trudno wskazać bardziej właściwe miejsce na świętowanie niż Senat RP". 4 czerwca 1989 r. przeprowadzono pierwszą turę częściowo wolnych wyborów do Sejmu i całkowicie wolnych do Senatu. Wybory odbyły się na zasadach ustalonych podczas obrad Okrągłego Stołu i zakończyły się zwycięstwem "Solidarności". Głosowanie z 4 czerwca było jednym z czynników, które doprowadziły do upadku komunizmu i trwałych demokratycznych w Polsce i całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Biały Dom opublikował w niedzielę przesłanie prezydenta USA Donalda Trumpa z okazji 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do ojczyzny. W dokumencie podkreślono, że pielgrzymka zmieniła bieg historii.

Paweł Mucha powiedział w "Graffiti", że oświadczenie prezydenta USA "pokazuje jak wielką wagę przywiązuje on do spraw polskich".

- Pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego dała podbudowę dla "Solidarności". Prezydent Donald Trump ma świadomość wkładu papieża w Polsce - stwierdził polityk. Jak podkreślił Mucha, polska dyplomacja nie prosiła o oświadczenie strony amerykańskiej.

