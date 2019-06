Kierowca, który przejechał psa i nagrał to telefonem komórkowym, jest już w rękach policji

Mężczyzna podejrzany o celowe rozjechanie psa w Sycowie na Dolnym Śląsku zostanie w poniedziałek przesłuchany. Kierowca wszystko sfilmował, a nagranie zamieścił w internecie. W niedzielę wieczorem zatrzymali go policjanci. 22-latkowi może grozić do trzech lat więzienia i nawet 100 tys. zł grzywny.

Drastyczny film trafił do internetu i lokalnej, oleśnickiej gazety. Widać na nim jak kierowca białego auta podjeżdża do leżącego na ulicy psa. Zatrzymuje się przed nim i krzyczy m.in. "Podnoś się" i "teraz chodzić nie umiesz, to masz teraz na łeb", cały czas używając przy tym wulgaryzmów.



Gdy zwierzę nie reaguje, najeżdża na nie i odjeżdża z miejsca zdarzenia. Pies nie przeżył. Po kilkugodzinnych poszukiwaniach policja zatrzymała sprawcę. Okazał się nim 22-letni Rafał B., mieszkaniec Nowego Dworu niedaleko Sycowa.

Mężczyźnie grożą co najmniej trzy lata więzienia, ale jeśli śledczy uznają, że działał ze szczególnym okrucieństwem, to za kratkami może spędzić nawet pięć lat.

grz/ polsatnews.pl