74 nielegalnych imigrantów w rękach brytyjskiej straży granicznej

Strona francuska nie podała, ilu imigrantów znajdowało się na pokładzie jednostek zatrzymanych we Francji.

Brytyjczycy dokonali zatrzymania statków na południowo-wschodnim brzegu kanału La Manche, na 80-kilometrowym odcinku pomiędzy portem w Dover i Winchelsea Beach w pobliżu Hastings.

Pogoda zachęta dla przemytników

Piękna, słoneczna pogoda w sobotę, po okresie niepogody, była najwyraźniej wielką zachętą do podjęcia próby przemycenia ludzi z Francji na Wyspy - pisze w komentarzu Associated Press. I dodaje: "poprawa pogody będzie zapewne skłaniać jeszcze więcej ludzi do spróbowania swego szczęścia".

Władze w Londynie zdają sobie z tego sprawę. Brytyjski minister spraw wewnętrznych Sajid Javid oświadczył w sobotę, że jego resort podejmie jak najbliższą współpracę z czynnikami francuskimi, by przyhamować wzrostową tendencję przemycania ludzi z kontynentu na Wyspy Brytyjskie. - Ci, którzy decydują się na taki niebezpieczny rejs, przemierzając jeden z najbardziej ruchliwych z punktu widzenia żeglugi kanałów, narażają swe życie na ogromne niebezpieczeństwo - stwierdził brytyjski minister. - Uczynię wszystko, co w mej mocy, by temu zapobiec - dodał.

"Liczba migrantów wciąż rośnie"

Deputowany do regionalnego parlamentu Charlie Elphicke zaznaczył w komentarzu opublikowanym na Twitterze, że liczba osób, która jednorazowo chciała dotrzeć w sobotę do Wielkiej Brytanii, była na tyle wysoka, iż wymagało to reakcji służb. "Ten kryzys miał być uregulowany jeszcze przed Bożym Narodzeniem. Tymczasem liczba migrantów wciąż rośnie" - napisał. Dodał, że w jego ocenie ministerstwo spraw wewnętrznych "powinno natychmiast zapanować nad kryzysową sytuacją".

If confirmed this would be a record number of boats arriving in a single day. This crisis was meant to have been dealt with at Christmas, yet numbers continue to rise. It looks set to surge to record levels through the Summer. The Home Office needs to get a grip on this crisis. https://t.co/5YGBEMcmLn