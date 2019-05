Rekordowa grupa migrantów zatrzymana na granicy USA

"Policja graniczna aresztowała największą jak do tej pory grupę nielegalnych cudzoziemców: 1036 osób, które nielegalnie przekroczyły granicę w El Paso" - napisał Trump na Twitterze. Policyjny komunikat podaje, że migranci pochodzą z Gwatemali, Hondurasu i Salwadoru.

Trump od kilku miesięcy oskarża Meksyk o zbyt łagodne traktowanie zjawiska migracji, którą uważa za duże zagrożenie dla swojego kraju. Amerykański prezydent obwinia meksykański rząd o przepuszczanie przez swój kraj dużych grup migrantów, którzy następnie próbują dostać się do USA.

Yesterday, Border Patrol agents apprehended the largest group of illegal aliens ever: 1,036 people who illegally crossed the border in El Paso around 4am. Democrats need to stand by our incredible Border Patrol and finally fix the loopholes at our Border! pic.twitter.com/6K1rIUzorM