Mija 40 lat od pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. "Pielgrzym 1979" w Polsat News o 17:15

"Niech zstąpi duch twój" - to słowa, które padły 40 lat temu na ówczesnym placu zwycięstwa w Warszawie. Mija cztery dekady od pierwszej, historycznej, pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Z tej okazji dziś w Polsat News "Pielgrzym 1979" o godz. 17:15.

Film "Pielgrzym" to zapis pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Spośród innych filmów wyróżnia się tym, że w sposób niezwykle emocjonalny pokazuje, jak Polacy przeżywali przyjazd papieża Jana Pawła II do Polski - powiedział rzecznik Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik.

- Pierwsza pielgrzymka papieska była jednym z najważniejszych wydarzeń w 1000-letniej historii naszego kraju. A miliony ludzi na celebracjach, łzy, kwiaty i wzruszenie na twarzach, to wszystko porusza także dziś widzów filmu "Pielgrzym". Ten film pomaga osobom pamiętającym tamte dni przeżyć je na nowo, a młodszym doświadczyć ich po raz pierwszy - podkreślił rzecznik Episkopatu.

Film o 9 dniach, które zmieniły Polskę.



„Pielgrzym” - piękny i wzruszający zapis #PierwszaPielgrzymkaJanaPawłaII do Polski pierwszy raz w całości dostępny w Internecie. https://t.co/Eu0wwQTYE9 pic.twitter.com/1B8flTc4vd — EpiskopatNews (@EpiskopatNews) 1 czerwca 2019

Ten unikatowy dokument jest pierwszym niezależnym filmem zrealizowanym w PRL na zlecenie Kościoła. W nim m.in. msze w stolicy i Krakowie, ale także spotkanie na Skałce, wizyta na Jasnej Górze, w Wadowicach czy Auschwitz.

Zrealizowany w 1979 r. przez Andrzeja Trzos-Rastawieckiego, dokumentalny film "Pielgrzym" - o 9 dniach, które zmieniły Polskę będzie można obejrzeć w sobotę na antenie Polsat News o godz. 17:15

WIDEO - Policja prowadzi postępowanie w sprawie głosowania w Tykocinie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ PAP, polsatnews.pl, Polsat News