"FT": Polska i USA finalizują umowę o zwiększeniu obecności amerykańskich wojsk w Polsce

Polska i USA są bliskie podpisania umowy o zwiększeniu obecności amerykańskich wojsk w Polsce o co najmniej tysiąc osób - poinformował w sobotę "Financial Times" w oparciu na źródłach zbliżonych do trwających negocjacji. Jak podkreślono, ustalane obecnie wzmocnienie obecności wojsk nie realizuje tej ambicji, bo żołnierze będą stacjonowali w wielu bazach na terenie kraju.