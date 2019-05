Najlepszy prezent na Dzień Dziecka. "Więź, bliskość, szacunek" - mówią psychologowie

Autentyczny i prawdziwy rodzic, który okazuje dobre i złe emocje. Rodzic, opiekun, który spada z piedestału superbohatera i potrafi przyznać się do błędu. To jedne z najważniejszych prezentów, które możemy dać dzieciom z okazji ich święta i które zaprocentują w całym ich przyszłym życiu - powiedzieli w rozmowie z polsatnews.pl eksperci-psychologowie, a zarazem rodzice.

- Czas jakościowo dobry w czasach, kiedy na co dzień próbujemy żonglować swoimi obowiązkami, to jedna z najważniejszych rzeczy, jakie możemy dać naszym dzieciom - powiedziała w rozmowie z polsatnews.pl psycholog Joanna Suchowska-Oruba z portalu "Dzieci są ważne", prywatnie mama trojga dzieci. Dodała, że w relacji z dzieckiem kluczem jest akceptacja, która procentuje później przez całe życie.

- Akceptacja oraz autentyczność rodzica jest ważna na każdym etapie życia dziecka - bez względu na wiek. Na różnym etapie życia dziecka inaczej będziemy jednak okazywać swoje emocje - powiedziała ekspertka.

Pokazujmy dzieciom, że można mówić NIE

Psycholog wyjaśniła, że dziecko uczy się od rodziców, opiekunów poprzez modelowanie.

- Nie próbujmy być superbohaterami. Prośmy o pomoc, okazujmy emocje. Ważny jest autentyczny kontakt. Dzieci patrzą na nas, widząc jak my traktujemy inne osoby i naśladują nasze zachowanie - wyjaśniła.

Jeżeli nie damy dzieciom przestrzeni na wyrażenie swojej niezgody, dziecko nie będzie potrafiło swojego odmiennego zdania zakomunikować - wyjaśniła ekspertka.

W wytłumaczeniu dziecku jak mówić "nie" i jak postawić granice, z pomocą przychodzi Fundacja Dajmy Dzieciom Siłę. Zespół ekspertów przygotował film animowany, który o tym mówi. Przedstawia proste rozmowy na trudne tematy, które mogą być uzupełnieniem rozmów rodziców z dzieckiem.

W rozmowie z ekspertem fundacji, Martą Sierakowską, zapytaliśmy co jej zdaniem jest najważniejszym prezentem dla dziecka, który zaprocentuje w przyszłości.

- Więź, bliskość, uważność i szacunek, które powodują, że człowiek wyrasta na osobę, która potrafi radzić sobie w życiu. To są uniwersalne zasady, na wszystkich etapach rozwoju - powiedziała psycholog.

Błysk podziwu w oczach rodzicach

- Jak patrzę na swoje dzieci i na dzieci, z którymi na co dzień pracuje to uważam, że najlepsze co możemy dzieciom przekazać i co przynosi niesamowite efekty to: czas sam na sam. Dziecko uczy się wówczas słuchać, rozwija w sobie potrzebę otrzymywania rzeczy niematerialnych w dzisiejszym świecie - powiedziała w rozmowie z polsatnews.pl Jolanta Uchman, le­karz pe­dia­tra, neo­na­to­log, która swoje zainteresowania skupiła wokół opieki nad pacjentami ze szczególnymi wyzwaniami rozwojowymi (mózgowe porażenie dziecięce, wcześniactwo, autyzm, zespół Downa).

- Ważne jest aby mówić dzieciom "Kocham Cię", "Jesteś dla mnie najważniejszy na świecie". Ważne, aby się przytulać - uzupełniła listę "ważnych prezentów" Uchman.

- Ja swoim dzieciom opowiadam o swoich emocjach, o swoim dniu. Przyznaję się do błędu, co czasem bywa trudne. Ale gdy właśnie spadamy czasami z tego piedestału superbohatera - stajemy się dla swoich dzieci autentyczni - powiedziała.

Lekarka zapytana o dzieci niepełnosprawne, z którymi współpracuje przyznała, że dla nich w szczególności ważne jest pokazywanie, że są wartościowe.

- W Laboratorium Marzeń staramy się, aby rodzice byli ze swoich dzieci dumni. Aby dzieci widziały ten błysk podziwu w oczach rodziców, bo to daje im siłę - podkreśliła.

Joanna Suchowska-Oruba - psycholog, współautorka bloga "Dzieci są ważne", popularnego magazynu internetowego poświęconego w całości idei naturalnej opieki i pielęgnacji dziecka.

Marta Sierakowska - psycholog. Pracuje m.in. dla Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która od 1991 roku dąży do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości.

Jolanta Uchman - specjalista chorób dzieci, współtworzy Specjalistyczne Centrum Medyczne Panacea, przez ponad 19 lat pracowała jako starszy asystent w Klinice Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Poradni Oceny Rozwoju. Współzałożycielka Fundacji Laboratorium Marzeń skupiającej się na potrzebach rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami.

las/hlk/ polsatnews.pl