Angielski finał Ligi Mistrzów już dziś o 21! Transmisja meczu na antenach Polsatu

Trener Juergen Klopp doprowadził swoje drużyny - Borussię Dortmund w 2013 roku oraz Liverpool od 2015 - do finału klubowych rozgrywek na Starym Kontynencie po raz czwarty. Poprzednie trzy mecze o trofeum przegrał.

- Zawsze są inne okoliczności, inny zespół, inny rywal... Gdybym pomyślał, że to ja jestem przyczyną tych wszystkich porażek, to mielibyśmy problem. Ale tak nie jest. Wciąż mam wiarę w siebie - zapewnił na piątkowej konferencji prasowej niemiecki szkoleniowiec.

Większość jego zawodników grało w finale w ubiegłym roku w Kijowie, gdzie "The Reds" ulegli Realowi Madryt 1:3. Zdaniem Kloppa było to dla nich cenne doświadczenie, dzięki któremu zrobili duży postęp w tym sezonie.

- Chłopcy zrobili ogromny krop naprzód. Wreszcie gramy konsekwentnie i ta konsekwencja będzie też konieczna jutro - ocenił.

"Będziemy chcieli napisać naszą historię"

Dumny ze swoich piłkarzy jest też trener Tottenhamu Mauricio Pochettino. Na jednej z wcześniejszych konferencji przyznał, że ewentualny triumf "Kogutów" w tych rozgrywkach byłby cudem.

- Odbyliśmy niesamowitą podróż. Atmosfera była wspaniała. Prowadzenie tej grupy zawodników to wielki przywilej, jestem z nich dumny - zaznaczył.

W finale LM zespół z Londynu wystąpi po raz pierwszy w historii.

- Liverpool to fantastyczny klub z wielką tradycją i sukcesami. Ale my też będziemy chcieli jutro napisać naszą historię i wiemy, co musimy zrobić, żeby wygrać - zaznaczył.

Po raz siódmy w historii Ligi Mistrzów (od sezonu 1992/93) o trofeum powalczą dwa kluby z tego samego kraju.

Studio w Polsacie Sport Premium 1 rozpocznie się o godzinie 17:00, a od 20:05 będzie je można obejrzeć również na głównej antenie Polsatu. Pierwszy gwizdek sędziego Damira Skominy zabrzmi o 21:00. Spotkanie z Wanda Metropolitano w Madrycie skomentują Mateusz Borek i Andrzej Niedzielan.

