Młodzi piłkarze pozbawieni pucharu przez jeden gest. "Brak szacunku"

Młodzieżowy turniej (U-18) Panda Cup rozgrywany jest w Chinach od 2014 roku. W tegorocznej edycji wystąpiły reprezentacje: Chin, Korei Południowej, Nowej Zelandii i Tajlandii.

Turniej rozgrywany jest systemem każdy z każdym. W tym roku najlepsi okazali się młodzi piłkarze z Korei Południowej, którzy wygrali wszystkie trzy mecze. W ostatnim spotkaniu, decydującym o zajęciu pierwszego miejsca, pokonali 3:0 reprezentację gospodarzy.

W nagrodę za wygranie turnieju Koreańczycy dostali okazały puchar, którego zdobycie świętowali później na murawie.

Podczas celebracji jeden z zawodników pozując do zdjęcia z trofeum, położył stopę na pucharze. Zdjęcie błyskawicznie obiegło chińskie media społecznościowe i wywołało spore kontrowersje.

'Barbaric and vulgar'.



South Korea Under-18s have been stripped of a trophy for "indecent" celebrations.



Full story: https://t.co/K1mLljAfEQ pic.twitter.com/eCD5wiFY31