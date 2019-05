80-latek miał ranić partnerkę siekierą w głowę. Poszło o piwo

Do zdarzenia doszło w marcu w lubelskiej dzielnicy Czuby. Jak wynika z akt sprawy, ok. godz. 8 Stanisław M. wyszedł do sklepu. Kupił dwa piwa, które wypił po powrocie do domu - relacjonuje "Dziennik Wschodni".

Z tego właśnie powodu na 80-latka miała się zdenerwować jego partnerka, Elżbieta G. Doszło do awantury, podczas której oboje obrzucali się obelgami - informuje gazeta.

W pewnym momencie Stanisław M. miał sięgnąć po leżącą w szafie siekierę i zaatakować.

Siedział przed blokiem

Elżbieta G. trafiła do szpitala. Jej partner miał 1,2 promila alkoholu w organizmie. Przyznał się do napaści. Akt oskarżenia przeciwko 80-latkowi trafił do Sądu Okręgowego w Lublinie. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu nawet dożywocie.

