Zmarł mężczyzna, który podpalił się przed Białym Domem

Mężczyzna, który w środę podpalił się przed Białym Domem, zmarł wskutek odniesionych obrażeń - poinformowała w czwartek U.S. Park Police.

Do incydentu doszło w środę ok. godz. 12.20 czasu miejscowego (godz. 18.20 w Polsce) na tzw. Elipsie, czyli w charakterystycznym fragmencie parku otaczającego Biały Dom, popularnym wśród turystów - podały władze. Mężczyznę, którego imię i nazwisko brzmi Arnav Gupta, przewieziono do szpitala, ale zmarł w nocy ze środy na czwartek.

Na razie nie są znane motywy jego działania. Śledztwo w tej sprawie przekazano policji metropolitalnej.

Był to drugi podobny incydent w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. 12 kwietnia przed ogrodzeniem otaczającym Biały Domu mężczyzna na wózku z napędem elektrycznym podpalił swoją kurtkę.

las/ PAP