Umówił się z internetowym sprzedawcą na odbiór hulajnogi. Został pobity i okradziony

- 22-letni poznaniak miał sprzedać 30-letniemu mieszkańcowi tego miasta hulajnogę na przystanku autobusowym w Jarocinie. Tymczasem pobił go i okradł - poinformowała Prokuratura Rejonowa w Jarocinie, która aresztowała podejrzanego na trzy miesiące - powiedziała w czwartek rzecznik prasowy jarocińskiej policji Agnieszka Zaworska.

Pokrzywdzony 30-latek kontakt z późniejszym napastnikiem nawiązał przez internet. Był zainteresowany zakupem hulajnogi, którą 22-latek wystawił na sprzedaż.

- Nie wiedział, kim jest napastnik i skąd pochodzi. Pokrzywdzonego zainteresowała korzystna oferta na hulajnogę z jakimś specjalnym elektronicznym systemem - poinformowała Zaworska.

Mężczyźni umówili się, że dokonają transakcji 23 maja na przystanku autobusowym w Jarocinie. Na miejscu okazało się, że 22-latek nie ma hulajnogi. Natomiast "zaatakował 30-latka paralizatorem, bił go i kopał po całym ciele. Zabrał mu telefon z oprzyrządowaniem na łączną kwotę 3800 zł, 400 zł gotówki i usiłował zmusić pokrzywdzonego do wydania kart płatniczych oraz podania haseł dostępu do bankowości elektronicznej. Mężczyzna doznał szkody na ponad 6 tys. zł" - powiedział rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler.

Pokrzywdzonemu udało się wrócić na dworzec PKP w Jarocinie, skąd wezwano policję.

- Okazało się, że sprawca rozboju jest również poszukiwany przez poznański sąd do odbycia kary więzienia za przestępstwa przeciwko mieniu. Podczas zatrzymania mężczyzna zachowywał się bardzo agresywnie. Stawiał czynny opór, uniemożliwiając policjantom wykonywanie czynności - powiedziała Zaworska.

Z tego powodu postawiono mu także zarzut czynnej napaści na policjantów.

Funkcjonariusze odzyskali część skradzionego mienia i przekazali właścicielowi.

Jak poinformował prokurator Meler, napastnikowi grozi do 15 lat więzienia ze względu na dokonanie rozboju w warunkach recydywy.

WIDEO - Kolizja z udziałem radiowozów w Łodzi. Pięciu policjantów trafiło do szpitali Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

las/ PAP