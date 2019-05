Wysyłał fałszywe wezwania do zapłaty grzywny. 32-latek wyłudził ponad 100 tys. złotych

Do ośmiu lat więzienia grozi 32-latkowi, którego zielonogórska prokuratura okręgowa oskarżyła o oszustwa i wyłudzenie ponad 100 tys. zł od ponad stu osób z całego kraju. Mężczyzna miał wysyłać do nich fałszywe wezwania do zapłaty grzywny - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze Zbigniew Fąfera.