Sawicki: Platforma wzięła na swoje barki środowiska lewackie

Goście programu "Polityka na Ostro" dyskutowali o przyczynach porażki opozycji w wyborach do Parlamentu Europejskiego i dalszych planach Koalicji Europejskiej. Marek Sawicki podkreślił, że nie widzi dalszej wspólnej drogi politycznej ludowców z środowiskami lewicowymi. - Albo koalicja z PSL albo liberalno-lewicowa - powiedział w Polsat News polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego.

- Platforma Obywatelska razem ze środowiskami lewicowymi powinna tworzyć listę liberalno-lewicową, a Polskie Stronnictwo Ludowe powinno tworzyć listę centrową, listę ludową, konserwatywną - powiedział Sawicki w Polsat News.

- Ja jestem przeciwny temu, żeby iść do wyborów na jednej liście z całym środowiskiem lewackim, które było w Koalicji Europejskiej, które bardzo mocno się w tej kampanii uwidoczniło. Platforma wzięła niestety na swoje barki środowiska lewackie i teraz musi zdecydować: albo koalicja z PSL bez lewego skrzydła, albo z lewym skrzydłem koalicja liberalno-lewicowa - dodał polityk.

Odpowiedział mu Jakub Rutnicki z PO, który stwierdził, że "nie jest lewakiem". - Ja lewakiem nie jestem, ale życzyłbym sobie żeby współpracować z PSL dalej - powiedział.

Poseł z Wielkopolski przypomniał, że "od wielu lat ta współpraca przebiega bardzo dobrze". - Szczególnie w sejmiku województwa wielkopolskiego, tworzymy tam koalicję i ta współpraca jest bardzo dobra - dodał.

"Szukacie nowej ścieżki wprowadzenia wyborców w błąd"

Sebastian Kaleta z PiS stwierdził natomiast, że całe zamieszanie w związku z Koalicją Europejską po wyborach, to próba "wprowadzenia wyborców w błąd".

- Przegraliście wybory i szukacie nowej ścieżki wprowadzenia wyborców w błąd. Wy jesteście jedną, spójną koncepcją polityczną. Opiera się ona na tym, żeby po prostu odsunąć PiS od władzy - powiedział.

Jacek Wilk z Konfederacji przyznał z kolei, że przyjmuje słowa Sawickiego "z radością".

- Ja z radością przyjmuje to co mówi pan Sawicki, że brakuje takiego dużego bloku konserwatywnego. My się uważamy za taki blok, ale byłoby dobrze, gdyby ten blok się wzmocnił - przekazał.

Pytany przez prowadząca program, Agnieszkę Gozdyrę "czy jest możliwy blok konserwatywny Konfederacji z PSL", odparł, że "wszystko zależy od programu".

