Ojczym molestował gwiazdę amerykańskiej telewizji. "Sprawdzał, czy nie mam guzów w piersiach"

- Kiedy miałam 14 lat mój ojczym molestował mnie pod pretekstem sprawdzenia, czy nie mam guzów w piersiach. Później w nocy chciał włamać się do mojego pokoju, ale udało mi się uciec przez okno – wyznała 61-letnia Ellen DeGeneres w programie "My Next Guest Needs No Introduction" Davida Lettermana. Scenarzystka i aktorka szczegółowo opowiedziała o swojej traumie, aby ostrzec inne kobiety.