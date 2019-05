Wygasły mandaty 18 posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego. Tarczyński nadal w Sejmie

We wtorek wygasły mandaty 18 posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego - poinformowało Centrum Informacyjne Sejmu. Jak podkreślono w ławach na Wiejskiej nadal będzie zasiadał poseł PiS Dominik Tarczyński, który zasiądzie w europarlamencie po ewentualnym brexicie.

W wyborach do PE przeprowadzonych 26 maja 2019 r., PiS uzyskało 45,38 proc. głosów, KE - 38,47 proc., Wiosna - 6,06 proc., Konfederacja - 4,55 proc., Kukiz'15 - 3,69 proc., a Lewica Razem - 1,24 proc. PiS zdobyło 27 mandatów, Koalicja Europejska - 22, a Wiosna - 3.

Mandaty w PE obejmie 18 posłów. 19 posłem, który ewentualnie zasiądzie w europarlamencie - dopiero gdy Wielka Brytania opuści Unię Europejską - jest Dominik Tarczyński z PiS. Jego mandat posła na Sejm nie wygasł - zgodnie z przepisami, do czasu objęcia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, nie wykonuje on praw i obowiązków europosła.

We wtorek rano w Dzienniku Ustaw opublikowano obwieszczenie PKW o wynikach wyborów.

We wtorek po południu CIS poinformowało, że z dniem 28 maja mandaty posłów na Sejm - wybranych do europarlamentu - wygasły.

