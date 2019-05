Wpływają wnioski o wsparcie w związku z podtopieniami w Małopolsce

Do małopolskich gmin wpływają wnioski o pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku intensywnych opadów, które w zeszłym tygodniu przeszły nad województwem. O wsparcie starają się mieszkańcy gmin Szczucin i Dąbrowa Tarnowska, gdzie doszło do podtopień.

Szkody związane z intensywnymi opadami, które w zeszłym tygodniu przeszły nad Małopolską dotknęły m.in. mieszkańców gminy Szczucin. We wtorek kierownik referatu rolnictwa i ochrony środowiska tamtejszego urzędu miasta i gminy Janusz Bukała, "najwięcej wniosków z tej chwili składanych jest w związku z oszacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych".

Szkody w gospodarstwach rolnych

- Mówimy w tej chwili o szkodach w gospodarstwach rolnych, związanych ze zwierzętami, uprawami, oraz o szkodach związanych z budynkami gospodarczymi i ewentualnie maszynami rolniczymi. Te wnioski od dwóch czy trzech dni zaczynają wpływać i zaraz nastąpi zapewne ich kumulacja - wyjaśnił.

- W przypadku szkód rolniczych złożono już około 40 wniosków, ale to jest dopiero początek. Z dnia na dzień będzie ich sporo przybywać, bo większość gruntów w niektórych miejscowościach w dalszym ciągu jest pod wodą - przypomniał. Wyjaśnił, że komisje gminne jeżdżą w teren, by oszacować szkody, także te związane z podtopieniami budynków prywatnych.

Najbardziej poszkodowane miejscowości

W gminie Szczucin najbardziej poszkodowane miejscowości to Zabrnie, Brzezówka i Suchy Grunt. Na terenie tej ostatniej lokalna droga łączy się z drogą w woj. podkarpackim i zalewana była przez dopływ rzeki Breń - Łoś; tam także doszło do obsunięcia się wału przeciwpowodziowego, co zagrażało mieszkańcom pobliskich domów. - To są miejscowości, w których w wyniku deszczu nawalnego zostały rozszczelnione wały, lub woda przelewała się przez te wały. Nastąpiło zalewanie nie tylko przez deszcz, ale też przez powódź - wyjaśnił Bukała. Dodał, że na pozostałych terenach również wystąpiły "dosyć spore straty", wynikające z tego, że woda nie spłynęła do kanałów i rowów, ale wciąż pozostaje na polach.

W innej poszkodowanej małopolskiej gminie, czyli Dąbrowie Tarnowskiej również rozpoczęło się szacowanie strat. Jak poinformował tamtejszy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny, 20 wniosków już zostało rozpatrzonych - wnioskodawcom przyznano środki z województwa. Dalsza część podań wciąż jest rozpatrywana przez pracowników, a komisje pracują w terenie. Ośrodek zapewnił, że jak najszybciej starał się pomóc osobom najbardziej poszkodowanym.

Cześć mieszkańców, która ubezpieczyła swoje domy i gospodarstwa otrzymała także środki od swoich ubezpieczycieli. Pomoc dla gospodarstw rolnych popłynie również z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - szczucińska gmina przygotuje protokoły, które staną się podstawą do uzyskania środków z pomocy publicznej.

2,5 tys. interwencji

Z kolei na stronie krakowskiego urzędu miejskiego zamieszczono informację o możliwości zgłaszania się po pomoc finansową do filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wyjaśniono, że "pomoc przeznaczona jest na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który został zniszczony lub uszkodzony w wyniku powodzi, podtopień, intensywnych opadów atmosferycznych, silnych wiatrów, wyładowań atmosferycznych lub osunięć ziemi". Pomoc przydzielana jest w formie zasiłku celowego. Jak dowiedziała się PAP w krakowskim MOPS, do wtorkowego przedpołudnia trafiło tam 10 wniosków osób poszkodowanych.

Rzecznik małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Sebastian Woźniak w sobotę w południe poinformował dziennikarzy, że w związku z intensywnymi opadami, które doprowadziły do podtopień, w ciągu pięciu dób strażacy na terenie województwa interweniowali ponad 2,5 tys. razy. Wzywano ich do wypompowywania wody z zalanych piwnic i posesji oraz w związku z tworzącymi się rozlewiskami. Podtopionych zostało ponad 1600 budynków, a ponad pół tysiąca razy służby wzywano do udrażniania przepustów drogowych, tak, aby umożliwić przejezdność, najczęściej na drogach lokalnych i gminnych.

WIDEO - Godek: geje chcą adoptować dzieci, bo chcą je molestować i gwałcić, takie są fakty Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ PAP