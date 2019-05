Przy miejscu katastrofy Tu-154M rosyjska fundacja ustawiła tablice na jej temat

Jako autor tablic figuruje mieszcząca się w Smoleńsku fundacja. Tablice stoją pomiędzy kamieniem upamiętniającym miejsce katastrofy, a brzozą, przy której odwiedzający to miejsce pozostawiają kwiaty i znicze.

Obecny właściciel tego terenu Aleksandr Syriewicz powiedział we wtorek że fundacja zwróciła się do niego o udostępnienie miejsca na postawienie tablic i że zawierają one "ogólne informacje, które są oficjalnie opublikowane". Syriewicz przekazał, że tablice zostały postawione przed około tygodniem.

