Polska inicjatorem nowej rezolucji ONZ. "To ważny dzień dla MSZ i dla Polski"

W sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku poświęconej zapalnemu problemowi uczestniczył minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Przedstawił projekt dokumentu w imieniu Brazylii, Kanady, Egiptu, Iraku, Jordanii, Nigerii, Pakistanu i USA, które wsparły Polski projekt.

Szef polskiej dyplomacji zwrócił uwagę, że świat doświadcza bezprecedensowego nasilenia przemocy wobec społeczności religijnych oraz mniejszości religijnych. Także w ostatnich miesiącach doszło do przerażających aktów przemocy wiążących się z religią lub wyznaniem.

"Religia jest fundamentalnym prawem człowieka"

- Ostatnie ataki na meczety w Christchurch w Nowej Zelandii i społeczność chrześcijańską w Sri Lance w Niedzielę Wielkanocną przypomniały nam w tragiczny sposób, że wolność religijna jest fundamentalnym prawem człowieka, a nienawiść wobec ugrupowań religijnych prowadzi do masowych zabójstw niewinnych ludzi - podkreślił.

Powołując się na szacunki organizacji społeczeństwa obywatelskiego akcentował, że prześladowaniami religijnymi dotknięta jest trzecia część populacji świata. Przybierają one rozmaite formy, jak nawet zakaz praktyk religijnych w domach.

Czaputowicz wspominał o porywaniu i zabójstwach księży, przypadkach znikania i przesiedlania przywódców religijnych, a także torturowaniu i biciu.

- Polska ma wielowiekową tradycję pokojowej koegzystencji różnych ugrupowań religijnych, przez co jesteśmy specjalnie uwrażliwieni na obronę wolności religijnych. Prawo do wolności myśli, sumienia i religii, potocznie nazywane prawem do wolności religii lub przekonań, jest uniwersalnym prawem każdego człowieka. To prawo jest kamieniem węgielnym wielu innych praw - wskazał szef MSZ.

Poszanowanie różnorodności religijnej

Jego zdaniem rezolucja ma na celu uwypuklenie znaczenia poszanowania różnorodności religijnej i inkluzywności. Wyraził przekonanie, że Międzynarodowy Dzień pomoże państwom członkowskim, organizacjom międzynarodowym i społeczeństwu obywatelskiemu stworzyć integracyjną platformę dla angażowania się w działania upamiętniające ofiary i pomoc osobom, które przeżyły.

- Mamy nadzieję, że pomoże to w zwalczaniu przestępstw z nienawiści i aktów przemocy związanych z religią lub wyznaniem oraz wzmocni dialog międzyreligijny. Rezolucja może również odgrywać rolę edukacyjną poprzez promowanie szacunku dla różnorodności religijnej, inkluzywności i wzajemnego zrozumienia między różnymi społecznościami religijnymi i wyznaniami - ocenił Czaputowicz.

Zapewnił w swym wystąpieniu, że Polska będzie ściśle współpracować ze społecznością międzynarodową w zakresie ochrony wolności religijnych i ochrony tych, którzy są zastraszani lub prześladowani z powodu swej religii lub przekonań.

W trakcie konferencji prasowej z polskimi mediami minister uznał doprowadzenie do przyjęcia rezolucji za sukces polskiej dyplomacji, ponieważ - podkreślił - od wielu lat nie było takiej inicjatywy.

Czaputowicz zapowiedział, że Polska będzie w dalszym ciągu prowadzić działania mające na celu upamiętnienie ofiar oraz wsparcie tych, którzy przeżyli represje z powodów religijnych.

- To ważny dzień dla MSZ i dla Polski, że udało się przyjąć taką rezolucję. Pokazuje to też umiejętności negocjacyjne, dobranie grupy państw, które będą przekonywać, bo przecież ta rezolucja została przyjęta przez wszystkie państwa członkowskie w drodze konsensusu. Trzeba to doceniać - wskazał.



Minister powiedział także, że Polska w trakcie sierpniowej prezydencji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ planuje przeprowadzić spotkania przypominające w dalszym ciągu o represjach oraz konieczności wsparcia mniejszości religijnych zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, w tym represjonowanych tam chrześcijan i jazydów.

