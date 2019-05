Pietruszka kosztuje już ponad 16 zł. "Ceny są z kosmosu"

Pogoda nie tylko psuje nastrój, ale poważnie wpływa na tegoroczne zbiory. Warzywa już teraz są rekordowo drogie. Za kilogram pietruszki trzeba zapłacić co najmniej 16 zł, a u niektórych sprzedawców to białe warzywo osiągnęło już pułap nawet 20 zł. - Ceny są z kosmosu - potwierdziła sprzedawczyni warzyw lecz dodała, że nie jest to wina handlujących.