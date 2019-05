[NIEOFICJALNIE] Napastnik z Brześcia Kujawskiego wtargnął do sali polonistki. Wcześniej jej groził

Według nieoficjalnych informacji Polsat News autor ataku na szkołę w Brześciu Kujawskim mógł polować na polonistkę, której od dłuższego czasu miał grozić. Kobieta w przeszłości nie przepuściła go do kolejnej klasy. W poniedziałek 18-letni Marek N. próbował wejść do sali, w której kobieta przeważnie prowadzi lekcje. Kiedy jej nie zastał, miał szukać jej na korytarzu.

Jak się okazuje, napastnik już w lipcu ubiegłego roku miał pojawić się na boisku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Łokietka z maczetą i nożem. Na miejsce wezwano policję. Chłopak został skierowany na obserwację psychiatryczną i trafił do szpitala, gdzie przebywał do lutego tego roku.



Z informacji, do których dotarła reporterka Polsat News Ewa Żarska wynika, że 18-latek miał od dłuższego czasu grozić jednej z nauczycielek, która nie przepuściła go do kolejnej klasy. Groźby umieszczał w internecie, groził także kobiecie w mediach społecznościowych.

Woźny bohaterem



W poniedziałek Marek N. w okularach przeciwsłonecznych i kamizelce, do której miał przytwierdzony nóż, broń i ładunki wybuchowe wszedł na dach sali gimnastycznej, a później przez okno dostał się do jednej z klas, w której lekcję miała prowadzić polonistka. Do środka wrzucił domowej roboty petardy, później zaczął strzelać na oślep. Podczas ataku nic nie mówił. Ranna została 11-letnia dziewczynka.

W klasie znajdował się nauczyciel jęz. angielskiego. 18-latek wybiegł na korytarz w poszukiwaniu polonistki. Drogę zagrodziła mu sprzątaczka, do której strzelił z broni czarnoprochowej. 59-letnia kobieta została ranna.



Marka N. obezwładnił 40-letni woźny, którego córka także uczy się w tej szkole. Mężczyzna powalił napastnika i pilnował go do przyjazdu policji.

- Sprawca zmierzał do pozbawienia życia wielu osób. Udaremnienie tego i zatrzymanie tego człowieka było sprawą kluczową - podkreślił rzecznik Prokuratury Okręgowej we Włocławku Wojciech Fabisiak.

Ranne woźna i uczennica przebywają w szpitalu. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Trafił na oddział psychiatryczny



18-latek jeszcze w poniedziałek był przesłuchiwany w prokuraturze we Włocławku. Nie chciał współpracować z policją. Nie złożył żadnych wyjaśnień. Policjanci przedstawili mu zarzut usiłowania zabójstwa. - Przyznał się do zarzucanych mu czynów - powiedział prokurator. O treści wyjaśnień prokuratur nie chciał mówić. We wtorek Marka N. przesłucha prokurator.

Według nieoficjalnych informacji, mężczyzna przebywa na oddziale psychiatrycznym jednego ze szpitali. Jego stan zdrowia nie pozwala na to, by został przesłuchany w prokuraturze. To śledczy pojadą do szpitala, gdzie prawdopodobnie odbędzie się także posiedzenie aresztowe.

Podczas ataku 18-latek był trzeźwy. Pobrano od niego materiał do badań na obecność innych substancji.

Prokurator powołał dwóch biegłych psychiatrów, którzy mają odpowiedzieć na pytanie, czy 18-latek może przebywać w warunkach tymczasowego aresztowania.



Policja sprawdziła także okolicę, w której mieszka nastolatek. Funkcjonariusze przeszukali jego dom oraz pobliskie opuszczone budynki. - Po przeszukaniu pomieszczeń, które zajmował sprawca, ujawniono materiały i urządzenia służące do produkcji materiałów wybuchowych. Zostaną one poddane badaniom balistycznym - poinformował prokurator.

We wtorek od 8:00 do 11:45 w szkole odbywają się zajęcia z wychowawcami i psychologami. Nie ma lekcji. Po zajęciach uczniowie wrócą do domu.

prz/ml/ Polsat News