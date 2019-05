Pięć osób zatrzymanych przez ABW ws. oszustw podatkowych

Pięć osób zatrzymali w ostatnich dniach funkcjonariusze ABW z Poznania w związku ze sprawą grupy przestępczej, która miała dopuszczać się oszustw podatkowych i prania pieniędzy. Za udział w grupie i inne przestępstwa grozi im do 10 lat więzienia.

Według śledczych, w wyniku przestępczych działań doszło do uszczuplenia w podatku od towarów i usług w łącznej kwocie ponad 50 mln zł.

Trzech mężczyzn i dwie kobiety

Jak poinformowała we wtorek Prokuratura Regionalna w Poznaniu, na jej polecenie zatrzymano w ostatnich dniach trzech mężczyzn i dwie kobiety, mieszkańców województw lubuskiego, mazowieckiego i pomorskiego.

- Osoby te wchodziły w latach 2014-2017 w skład zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie dopuszczali się przestępstw tzw. prania brudnych pieniędzy oraz oszustw podatkowych polegających na pozorowaniu wewnątrzwspólnotowych dostaw alkoholu i faktycznym jego przemycie do Wielkiej Brytanii, gdzie wprowadzany był on nielegalnie do obrotu - podała prokuratura.

Prokuratura podała, że były to kolejne zatrzymania w sprawie.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty

Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw podatkowych, wystawiania nierzetelnych faktur VAT i prania brudnych pieniędzy. Za przestępstwa te podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Wobec podejrzanych zastosowano tymczasowy areszt. Na poczet grożących sprawcom kar i środków o charakterze majątkowym zajęto pieniądze w gotówce oraz pojazdy mechaniczne.

Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie, w której w roli podejrzanego występuje aktualnie 35 osób, prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu przez funkcjonariuszy Wydziału Zamiejscowego w Zielonej Górze Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Poznaniu oraz przez funkcjonariuszy Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim.

WIDEO - Wyborcy wybierali między PiS a Koalicją. Inne ugrupowania szykują się na jesień Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ PAP