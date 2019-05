Burze, gradobicia i intensywne deszcze. Ostrzeżenia dla czterech województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował we wtorek o prognozowanych intensywnych opadach deszczu, burzach, gradobiciach i silnych porywach wiatru w wielu rejonach kraju. Lokalnie spodziewany jest grad o średnicy do 4 centymetrów. IMGW wydał ostrzeżenia dla pięciu województw.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą województw: mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

W środę przewidywane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. W południowo-wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, a po południu, na krańcach wschodnich lokalne burze. Prognozowana wysokość opadów w burzach do 15 mm. Temperatura maksymalna od 12 st., 14 st. na Pomorzu, Opolszczyźnie i Małopolsce, przez 16 st., 18 st. w centralnej części kraju do 21 st. na Zamojszczyźnie i Podlasiu. Wiatr przeważnie umiarkowany, nad morzem porywisty, północno-zachodni i północny. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

Temperatura poniżej 10 stopni

W nocy na południu i wschodzie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami, głównie w Małopolsce i na Podkarpaciu, opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 3 st. do 6 st. nad przeważającym obszarem, a w południowo-wschodniej Polsce od 6 st. do 9 st.; lokalnie na wschodzie Podkarpacia i Zamojszczyźnie do 11 st. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko w południowo-wschodniej części kraju duże z większymi przejaśnieniami i tam miejscami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12 st. do 15 st. w Małopolsce i na Podkarpaciu, a na pozostałym obszarze od 16 st. do 20 st; chłodniej na Podhalu około 9 st. Wiatr słaby i umiarkowany, północny, tylko na wybrzeżu, południowy.

W Warszawie w środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami przelotne słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 16 st. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i północny. W nocy zachmurzenie na ogół umiarkowane. Temperatura minimalna 6 st. Wiatr słaby i umiarkowany, północny. W dzień zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna 19 st. Wiatr słaby i umiarkowany, północny.

WIDEO - Kto na szefa Komisji Europejskiej? Początek politycznej układanki w Europie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/ polsatnews.pl, PAP