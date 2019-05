"Tylko wspólnie możemy być silni". Lider antyimigranckiej AfD o współpracy z PiS

Populistyczna Alternatywa dla Niemiec (AfD) jest gotowa na współpracę w Parlamencie Europejskim z Prawem i Sprawiedliwością - powiedział korespondentowi Polsat News Tomaszowi Lejmanowi jeden z liderów tej partii Jörg Meuthen. Jego zdaniem idealne byłoby połączenie obu politycznych sił w jednej frakcji.

"Bierzemy pod uwagę PiS"

- PiS jest ugrupowaniem, które bierzemy pod uwagę, zresztą przed wyborami rozmawiałem w europarlamencie z kolegami z Polski. Ja współpracę z PiS-em bardzo chętnie bym widział, chociaż wiem o pewnym sceptycznym ich podejściu, bo chcą utrzymać swoją frakcję - powiedział lider AfD Jörg Meuthen w rozmowie z korespondentem Polsat News w Niemczech Tomaszem Lejmanem.

Meuthen stwierdził, że najlepsza byłaby "współpraca dwóch frakcji pod jednym dachem".

- Dla mnie ważne jest to, aby prawicowe siły, które mamy w Parlamencie Europejskim, znalazły wspólną drogę do współpracy. Tylko wspólnie możemy być silni i realizować nasze plany. Dlatego ja i moja partia jesteśmy otwarci na rozmowy, teraz jak i później, by doprowadzić do konstruktywnej kooperacji - powiedział.

- Idealnie byłoby pod jednym dachem w jednej frakcji - wyjaśnił.

"Nikt nie chce zrezygnować ze swojej tożsamości" inaczej "wychodzimy"

Polityk antyimigracyjnej AfD zauważył, że jego ugrupowanie "ma coś wspólnego z partiami w Polsce i na Węgrzech".

- Chcemy Europy z suwerennymi narodami, które ze sobą współpracują. Jeżeli w Europie uda się takim osobom jak Timmermans wdrożyć swoje pomysły, to nasze państwa narodowe przestaną egzystować, bo pójdziemy w kierunku Stanów Zjednoczonych Europy - argumentował Meuthen. - Jestem pewien, że tego Polacy nie chcą, my tego nie chcemy - dodał.

Dlatego też w AfD powraca temat wyjścia Niemiec z Unii Europejskiej - ale w towarzystwie innych państw, które nie zgadzają się na oddanie narodowej tożsamości.

- Ostatecznym krokiem byłoby wspólne wyjście z Unii Europejskiej. Bo ludzie nie chcą takiej Europy. Polak najpierw czuje się Polakiem, a potem Europejczykiem, Niemiec czuje się Niemcem, a potem Europejczykiem. Nikt nie chce zrezygnować ze swojej tożsamości. My powinniśmy współpracować. Jeżeli ktoś chce nas połączyć, zlać w jedną całość, to będzie czas, żeby powiedzieć "nie chcemy tego, wychodzimy" - przekonywał niemiecki polityk.

Tomasz Lejman/grz/hlk/ Polsat News, polsatnews.pl