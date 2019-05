Rekordowy wynik Beaty Szydło. Najwyższy procent poparcia - na terenach podtopionych

Beata Szydło (PiS) z 525 811 głosami poparcia osiągnęła najlepszy wynik w historii polskich wyborów do Parlamentu Europejskiego. Do tej pory rekord należał do Jerzego Buzka - w 2009 roku wybrało go 393 tys. wyborców. Podczas niedzielnego głosowania Szydło cieszyła się największym poparciem na terenach, gdzie doszło do podtopień. W powiecie dąbrowskim zdobyła 48,64 proc. wszystkich głosów.