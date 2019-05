Netanjahu: mamy jeszcze czas na utworzenie koalicji

Premier Izraela Benjamin Netanjahu ocenił w poniedziałek, że wciąż jest czas na utworzenie koalicji rządowej, i wezwał do przystąpienia do niej szefa partii Nasz Dom Izrael Awigdora Liebermana. Czas na sformowanie koalicji upływa w środę.

Podczas konferencji prasowej w Knesecie Netanjahu zapewnił, że robi "wszystko co możliwe, by utworzyć prawicowy rząd i uniknąć niepotrzebnych wyborów, które będą kosztowały miliony szekli".

Lider Likudu oskarżył też Liebermana o impas w rozmowach koalicyjnych i próbę "paraliżu państwa na następne półtora roku". Dodał, że "jeśli będzie wola", to spór można "rozwiązać w dwie minuty".

Wcześniej w poniedziałek - jak relacjonują izraelskie media - doszło do krótkiego spotkania "ostatniej szansy" Netanjahu z Liebermanem. Miało ono zakończyć się fiaskiem. Media spekulowały po nim, iż Netanjahu ogłosi w poniedziałek, że konieczne są nowe wybory.

Równolegle Kneset przegłosował wstępny wniosek rządzącego Likudu, by rozwiązać tę izbę. By stało się to faktem, potrzebne są jeszcze dwa kolejne głosowania w tej sprawie.

WIDEO - Zniesione opłaty za roaming, zgoda na likwidację zmian czasu - czym zajmował się europarlament Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jm/ PAP