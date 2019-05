"Ukrył karty do głosowania w kieszeni". 67 incydentów do godz. 14:30

Do godz. 14.30 zanotowano 67 przypadków naruszenia prawa wyborczego. Najwięcej z nich dotyczyło usuwania lub uszkadzania ogłoszeń oraz agitacji - poinformowali przedstawiciele PKW. Jak mówili, we Wrocławiu jeden z mężów zaufania zauważył, że zastępca przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej ukrył w kieszeni karty do głosowania.