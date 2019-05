Silne trzęsienie ziemi w Peru

Tymczasem służby ratunkowe peruwiańskiego rządu poinformowały na Twitterze, że zarejestrowano wstrząsy o magnitudzie 7,2. W stolicy kraju, Limie, ludzie wybiegli ze swoich domów ze strachu. W wielu miastach Amazonii odnotowano przerwy w dostawie prądu - podaje agencja Associated Press.

Ziemia zatrzęsła się około 180 km na wschód od miasta Moyobamba na głębokości 105 km - podały USGS, na które powołuje się Reuters.

Te same służby, cytowane przez AP, przekazały, że do trzęsienia ziemi doszło ok. godz. 2.40 nad ranem czasu lokalnego, 80 km na południowy wschód od miejscowości Lagunas i 158 km na północny wschód o większego miasta Yurimaguas.

Na razie nie ma informacji na temat ewentualnych ofiar ani poważnych zniszczeń. Trzęsienia ziemi, które występują blisko powierzchni, generalnie powodują większe zniszczenia - wskazuje AP.

Peru położone jest w tzw. pacyficznym pierścieniu ognia, strefie częstych trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych otaczającej Ocean Spokojny

Primeros daños confirmados por Bomberos de Perú en Yurimaguas, norte de ese país, tras #terremoto #sismo #temblor de esta madrugada. pic.twitter.com/CNgYXYTDil — Nestor Aguilera 🇪🇨 (@Nestor_Aguilera) 26 maja 2019

pgo/ PAP