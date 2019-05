"Nawet jeżeli jakiś kapłan zgrzeszył, nawet najgorzej, nie wszyscy są źli". Rydzyk na Jasnej Górze

Dyrektor Radia Maryja i Telewizji Trwam poprowadził w sobotę późnym wieczorem rozważania Apelu Jasnogórskiego, wieńczącego XX Pielgrzymkę Młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę. Wykorzystał słowa młodzieżowej wersji tej modlitwy, trawestował też utwory różnych autorów, m.in. Jana Lechonia.



- Nasza ukochana Pani, Matko i Królowo, widzisz, że młody szybko biegnie wśród przeróżnych doznań. Pomóż nam znajdować zawsze drogę. Dziękujemy ci za rodziców, za dobrych wychowawców, za kapłanów, za siostry zakonne - za wszystkich przewodników pokazujących cel. Dziękujemy, że nas tutaj przyprowadzasz. I pomóż nam znaleźć się w tych czasach - mówił o. Rydzyk.

"Widzimy, że to jest atak, to jest potop"



- Matko Boska Częstochowska zmiłuj się nad nami i poprowadź na spotkanie wszystkich ludzi czasów, w których żyjemy i w które idziemy. Pomóż nam zawsze trwać przy tobie, zawsze kochać ciebie i twojego Syna - i nieść go wszystkim ludziom, (…) nieść do tych, którzy już go zagubili, albo jeszcze go nie odkryli - modlił się dyrektor Radia Maryja.



- Niech się znajdą wszyscy zagubieni, wszyscy którzy poginęli. (…) Nieraz potop nas zalewał - i teraz nas zalewa potop. Nie myślę tylko o tej klęsce, zwłaszcza na południu Polski, ale zalewa nas potop, który powodują przeróżne organizacje antyewangelizacyjne - diagnozował o. Rydzyk.



- Widzimy to w mediach, widzimy w tym ataku na Kościół katolicki - z tymi strasznymi sprawami, o których słyszymy codziennie wśród polityków, wśród tak zwanych dziennikarzy, ale raczej nazwać: manipulatorów. Widzimy, że to jest atak, to jest potop. Chcą utopić naszą wiarę, chcą utopić zaufanie do Kościoła - przekonywał redemptorysta.



- Matko Boża, nieraz potop nas zalewał, krew się rzeką lała w naszej ojczyźnie, a wciąż klasztor jasnogórski stoi, jako skała i ty jesteś - poraniona pogańskimi mieczami. Ulecz też wszystkie nasze rany, rany duchowe - wzywał o. Rydzyk.

"Wieszane twoje obrazy na śmietnikach i toaletach"



- Daj nam odwagę być światłem wszędzie, świadczyć o Jezusie, świadczyć o tobie; pragniemy ci wynagrodzić wszystkie zniewagi wyrządzone, zwłaszcza w ostatnim czasie. Te centrale antyewangelizacyjne chcą nam wmówić, że to jest sztuka, te bluźnierstwa. Wieszane twoje obrazy na śmietnikach i toaletach - czy swoją matkę, zdjęcie jej, by tak powiesili - pytał.



- Ksiądz arcybiskup (Jan - red.) Pawłowski odpowiedzialny za nuncjatury w świecie powiedział w kazaniu w Niemczech: wara wam od mojej i najświętszej matki, wara wam. Daj nam odwagę bronić ciebie, wszędzie, w naszej ojczyźnie, w tych czasach, które są teraz. Umocnij nas, trzymaj za rękę i prowadź - mówił o. Rydzyk.



- Modlimy się za Polskę, modlimy się za każdego z nas, o wielką siłę, o ducha apostolskiego, każdego z nas, wszędzie gdzie jesteśmy: w domu, w szkole. Daj nam moc rycerzy na nasze czasy. Daj nam moc organizować antyrewolucję tego zła, które idzie na nas. Ono będzie coraz większe - przestrzegł dyrektor Radia Maryja.

"Tak robił Hitler, tak robił Lenin i Stalin, a teraz idzie na nas marksizm"



- To poniewieranie kapłanów dlatego, że jakiś znalazł się - może zasłabł, może mu się coś z sercem zrobiło, może z głową. I to, że upadł, że zgrzeszył, nawet najgorzej - nie znaczy, że wszyscy są tacy kapłani. Dziękujemy za kapłanów i kochajcie kapłanów. Jak chcieli zniszczyć Kościół, zniszczyć wiarę, chociażby w XX w., to uderzali w kapłanów. Tak robił Hitler, tak robił Lenin i Stalin, a teraz idzie na nas marksizm - uznał o. Rydzyk.

- Musicie być mocni, musicie przygotować się na to. Wy młodzi, od was zależy przyszłość Polski, przyszłość Kościoła, dlatego miłość: nie zagubmy nigdy tej miłości. Zwyciężymy, jeżeli będziemy zawsze w łasce uświęcającej. Mamy sakramenty. Jezus jest z nami - akcentował redemptorysta.



- Modlimy się za Polskę, za kościół, za odwagę dla nas, o odwagę dla tych wszystkich, którzy czują powołanie do kapłaństwa, do życia zakonnego, żebyśmy się niczemu nie poddali, żadnemu hejtowi - chociażby wszystkie parlamenty świata hejtowały, politycy i pseudodziennikarze - zakończył o. Rydzyk.

Wezwanie młodych do stanięcia przy Chrystusie.



Wcześniej, w homilii podczas mszy dla uczestników pielgrzymki bp Marek Solarczyk, przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży Konferencji Episkopatu Polski, odnosząc się do czytanych tego dnia tekstów biblijnych, wzywał młodych do stanięcia przy Chrystusie.



- A jednocześnie, kiedy uświadamiamy sobie tajemnicę Eucharystii i tego wszystkiego, co ona wnosi w nasze życie, to słyszymy słowa Maryi: zróbcie wszystko, co powie mój Syn. A on mówi: napełnijcie stągwie wodą, podejmijcie służbę. Bądźcie tymi, którzy rzeczywiście będą gotowi do poświęcenia, do ofiary, do tego wszystkiego, aby patrzeć oczyma Boga na drugiego, aby ofiarować drugiemu to, co Bóg chce mu ofiarować - tego uczymy się w Eucharystii - mówił bp Solarczyk.



Dziękując uczestnikom mszy pod jasnogórskim szczytem, wikariusz prowincjała Prowincji Warszawskiej Redemptorystów o. Dariusz Paszyński zaznaczył, że aby przeżyć pięknie życie, nie tylko trzeba zdobywać wykształcenie, starać się o wiedzę, nie wystarczy tylko zdobywać umiejętności i sprawności.



- Trzeba także dbać o to, aby odnajdywać w sobie obecność Boga, który nadaje kierunek i sens całemu naszemu życiu - wskazał o. Paszyński. - Chciałbym was prosić, abyście wybrali przyszłość, wybrali Boga i na Bogu budowali swoje życie - dodał.

grz/ PAP