Biedroń: daliśmy radę. Jesteśmy trzecią siłą w parlamencie

- Daliśmy radę. Jesteśmy trzecią siłą polityczną w Polsce. Dziękuję wam za to - mówił po ogłoszeniu wyników exit poll lider Wiosny Robert Biedroń. Według badania exit poll Ipsos dla Polsat News, Wiosna zdobył 6,3 proc. wszystkich głosów.

- Na hali Torwaru spotkaliśmy się, żeby połączyć nasze marzenia, żeby opowiedzić nową historię dla Polski, dla Polek i Polaków. 4 lutego nie mieliśmy nic, nie mieliśmy ani złotówki z dotacji. Nie mieliśmy tych wszystkich spółek skarbu państwa, które niektórym pomagają wygrywać. Nie mieliśmy tego wszystkiego co mają stare partie polityczne. Mieliśmy coś czego oni dzisiaj nie mają. Mieliśmy jedno, wielkie, wspólne marzeni, o tym, że polityka może wyglądać inaczej i zwyciężyliśmy, wygraliśmy - mówił Robert Biedroń.

Lider Wiosny przekonywał, że przedstawiciele partii "pokazali coś, co na polskiej scenie politycznej dawno się nie wydarzyło". - Pokazaliśmy, że mając marzenia, będąc zdeterminowanymi, jesteśmy w stanie góry przenosić. Dzisiaj po czterech miesiącach, będziemy mieli swoich europarlamentarzystów w Brukseli. I to jest wielki sukces! - wykrzykiwał.

- To dopiero początek naszej drogi, to dopiero przedwiośnie, dopiero się rozkręcamy. Zobaczycie co będzie na jesieni! - zapewniał Robert Biedroń.

bas/ polsatnews.pl, Polsat News