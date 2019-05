Rosyjskie media sugerują, że Putin został ojcem. Jego domniemana partnerka urodziła bliźniaki

Medialnych doniesień nie skomentowała ani gimnastyczka, ani nie odniósł się do nich Kreml. - Nie komentujemy tych plotek - powiedziała jedna z asystentek Kabajewej.



Portal dom2life przekazał jako pierwszy, że 36-letnia Kabajewa urodziła 7 maja dwóch chłopców. Cesarskie cięcie miał przeprowadzić słynny włoski lekarz.



Niektóre media rosyjskie, a także brytyjski Daily Mail, podały, że jedna z moskiewskich klinik VIP była specjalnie przygotowana na przyjęcie Kabajewej. Wszystkich pacjentów oraz połowę personelu medycznego przeniesiono z piętra, na którym przebywała gimnastyczka.



W 2014 r. Kreml poinformował o rozwodzie Putina z Ludmiłą, z którą był w związku małżeńskim przez 30 lat i z którą ma dwie córki.

Spekulacje o związku pojawiły się w 2008 roku



W ubiegłym roku podczas telekonferencji dziennikarka z portalu Life News, należącego do medialnego holdingu Kabajewej, zapytała Putina, kiedy weźmie ślub i kto będzie jego wybranką. Putin odpowiedział: "jako przyzwoita osoba będę musiał to zrobić wcześniej czy później".



Pierwsze spekulacje o związku Kabajewej z Putinem pojawiły się w 2008 roku. Pogłoski te nigdy nie zostały potwierdzone przez Kreml. W Moskwie plotkuje się, że Kabajewa i Putin mają też trzyletniego syna. Kreml wielokrotnie dementował te doniesienia.



Kabajewa, mistrzyni olimpijska w gimnastyce artystycznej, rzadko występuje publicznie i nie ujawnia szczegółów dotyczących życia prywatnego. W latach 2007-14 była deputowaną do Dumy Państwowej, niższej izby rosyjskiego parlamentu, z ramienia putinowskiej partii Jedna Rosja. Obecnie stoi na czele rady nadzorczej holdingu medialnego NMG.



Media należące do koncernu nie informowały o bliźniakach Kabajewej. Z kolei popularna gazeta "Moskowskij Komsomolec", która na swoim portalu zamieściła tekst poświęcony bliźniakom Kabajewej, usunęła publikację i wszelkie wzmianki na ten temat.

