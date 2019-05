PiS odwołuje konwencję na Mazowszu. "W sytuacji powodzi w kraju, byłaby niestosowna"

Prezes PiS powiedział w piątek na konferencji prasowej, że ze względu na powódź, mamy do czynienia z zagrożeniem dla wielu mieszkańców i gospodarstw.

- Ze względu na to, że wiele osób już poniosło straty, że trzeba się temu wszystkiemu przeciwstawiać, postanowiliśmy, że nasza dzisiejsza konwencja wyborcza, planowana w jednej z gmin Mazowsza zostaje odwołana - powiedział Kaczyński. Dodał, że "ta konwencja, w tej sytuacji byłaby niestosowna".

- Uwaga opinii publicznej, i to jest zupełnie zrozumiałe, koncentruje się na tej sytuacji, o której tutaj mówiłem. Władza, przedstawiciele rządu, z premierem na czele, kierują bezpośrednio akcją, która zmierza do tego, żeby straty ograniczyć, a tam, gdzie jest to możliwe, w wielu wypadkach jest to możliwe, w ogóle wyeliminować. I to jest dzisiaj w Polsce najważniejsze - podkreślił prezes PiS.

"Schetyna powinien przeprosić za swoją wypowiedź dot. powodzi"

Szef PO w czwartek podczas konwencji Koalicji Europejskiej w Chorzowie powiedział, że to co PiS robi w sprawie powodzi to "polityczny kabaret, a nie prawdziwe państwo".

Kaczyński podczas piątkowej konferencji prasowej wyraził opinię, że za te słowa Schetyna powinien przeprosić Polaków. - Jestem głęboko przekonany, że po wczorajszej wypowiedzi Grzegorza Schetyny, z jego ust powinno paść słowo "przepraszam" - oświadczył szef PiS.

- Bo to co powiedział wyrażało nie stosunek do Prawa i Sprawiedliwości, tylko stosunek do społeczeństwa, stosunek do ludzi, którzy znaleźli się w stanie zagrożenia - ocenił.

Kaczyński stwierdził, że wypowiedź Schetyny, to wyraz "takiego radykalnego braku solidarności, braku empatii, albo nawet można powiedzieć czegoś więcej".

- Dlatego to "przepraszam" jest dzisiaj bardzo potrzebne - podkreślił Kaczyński.

bas/ PAP