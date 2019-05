Konwencje, wiece i konferencje. Ostatni dzień kampanii wyborczej

Piątek to ostatni dzień kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. W sobotę, w przeddzień głosowania, będzie obowiązywała cisza wyborcza. Politycy i sztaby wyborcze do ostatniej chwili mają zamiar przekonywać do głosowania właśnie na nich oraz apelować do wyborców, aby 26 maja poszli do urn.

Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział w czwartek w Polsat News, że sztabowcy Prawa i Sprawiedliwości spotkają się w piątek "z samego rana" i podejmą decyzję w sprawie przebiegu ostatniego dnia kampanii. - Uzależniamy to też od sytuacji pogodowej. Dziwne byłoby, gdyby w sytuacji, gdy setki gospodarstw i domów są na południu Polski zagrożone przez falę powodziową, chcielibyśmy odpalać jakieś fajerwerki - mówił.

Nie wykluczył, że PiS ma jakieś kampanijne "asy w rękawie", ale - jak zastrzegł - mogą być przedstawione dopiero w piątek. - Na pewno bardzo ciekawy (będzie) wywiad z prezesem (PiS, Jarosławem) Kaczyńskim w Sygnałach Dnia, wszystkich namawiam, żeby tej ważnej rozmowy wysłuchać - zaznaczył Dworczyk.

Siedem konferencji prasowych Schetyny

Dla Koalicji Europejskiej piątek to ostatni dzień akcji "13 okręgów w 3 dni", w ramach której liderzy porozumienia - Grzegorz Schetyna (PO), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), Włodzimierz Czarzasty (SLD), Katarzyna Lubnauer (Nowoczesna) oraz Małgorzata Tracz i Marek Kossakowski z Partii Zieloni odwiedzają okręgi wyborcze i zachęcają do głosowania na swych kandydatów przed niedzielnymi wyborami do PE.

Na piątek zaplanowano m.in. siedem konferencji prasowych szefa Platformy. Pierwsza z nich odbędzie się o godz. 7 rano przed prokuraturą rejonową i okręgową w Krośnie (Podkarpacie), następna o godz. 9.30 w Kazimierzy Wielkiej (Świętokrzyskie), a kolejne: w Sosnowcu (godz. 11.30), we Wrocławiu (o godz. 14.45 przed Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym), w Lesznie (Wielkopolska, godz. 16.30) i w Żaganiu (lubuskie, godz. 18.30). We wszystkich tych aktywnościach szefowi Platformy będą towarzyszyli liderzy innych ugrupowań Koalicji, samorządowcy (m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski) oraz kandydaci na europosłów.

Ostatnim przystankiem na przedwyborczej trasie będzie Zgorzelec, gdzie o godz. 21 liderzy Koalicji Obywatelskiej podsumują kampanię do europarlamentu. W konferencji prasowej udział wezmą: Grzegorz Schetyna, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, szef SLD Włodzimierz Czarzasty oraz liderki: Zielonych Małgorzata Tracz, Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer i Inicjatywy Polska Barbara Nowacka.

Biedroń będzie kończył wojnę polsko-polską

Szef Polskiego Stronnictwa Ludowego ma oprócz tego przebywać w piątek w Małopolsce, gdzie będzie wspierał kandydatów Koalicji Europejskiej w Tarnowie (godz. 13), Brzesku (godz. 14) i w Krakowie (godz. 15). Lider SLD Włodzimierz Czarzasty ma natomiast w planach konferencję prasową w Częstochowie, gdzie towarzyszyć mu będzie jeden z kandydatów KE do europarlamentu Marek Balt.

Wiosna, która podsumowała swoją kampanię wyborczą czwartkową konwencją w stolicy, planuje w piątek jeszcze dwie konferencje prasowe połączone z happeningami. Rano o 9 przed Pałacem Prezydenckim wystąpią kandydatki Wiosny do europarlamentu - Sylwia Spurek (liderka listy w województwie wielkopolskim), Joanna Scheuring-Wielgus ("dwójka" w okręgu warszawskim), Monika Płatek ("trójka" na liście warszawskiej) i liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet Marta Lempart (kandyduje z szóstego miejsca w okręgu dolnośląsko-opolskim).

Z kolei o godz. 11 przy wejściu do Sejmu konferencję prasową organizuje lider Wiosny Robert Biedroń, który ma "symbolicznie zakończyć wojnę polsko-polską".

W ostatnim dniu kampanii kandydaci Kukiz'15 postawili na aktywność medialną oraz na spotkania z wyborcami w regionach.

"Wielka mobilizacja" aktywistów Lewicy Razem

Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, Ruch Sprawiedliwości Społecznej - jak poinformował jeden z liderów koalicji Adrian Zandberg - planuje ostatniego dnia kampanii "wielką mobilizację" swoich aktywistów. - Setki ludzi w całym kraju wyjdą na ulicę z materiałami wyborczymi, z ulotkami, z gazetami, rozmawiać bezpośrednio z ludźmi na ulicach, zachęcać ludzi do tego, żeby poszli do urn, bo to jest bardzo ważne - zapowiedział polityk.

Na godz. 12 przed Sejmem zapowiedziano konferencję prasową, podsumowującą kampanię wyborczą. Wezmą w niej udział liderzy Lewicy, a także kandydaci w wyborach do PE.

Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy zakończy i podsumuje kampanię wyborczą na wieczornym wiecu w Warszawie. O godz. 20 na stołecznej "patelni" przy wejściu do metra Centrum z wyborcami spotkają się m.in. Krzysztof Bosak (Ruch Narodowy), Kaja Godek (Fundacja Życie i Rodzina), Marek Jakubiak (Federacja dla Rzeczypospolitej) i Jakub Kulesza (Partia KORWiN).

O północy rozpocznie się cisza wyborcza

Na godz. 15 zaplanowana jest konferencja Państwowej Komisji Wyborczej, na której przekazane zostaną informacje na temat stanu przygotowań do wyborów, a także instrukcje dla wyborców przed niedzielnym głosowaniem.

Szefowa KBW Magdalena Pietrzak poinformowała wcześniej, że Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze są przygotowane do eurowyborów, wszystkie obwodowe komisje wyborcze zostały powołane, a informatyczny system Wsparcia Organów Wyborczych pozytywnie przeszedł testy.

O północy z piątku na sobotę rozpocznie się cisza wyborcza i potrwa do końca głosowania w niedzielę. Ciszę wyborczą narusza każdy element czynnej agitacji wyborczej, czyli publicznego nakłaniania lub zachęcania do głosowania w określony sposób. Nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień, czy rozpowszechniać materiałów wyborczych. Agitować nie wolno także w internecie.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę w godzinach 7 - 21.

WIDEO - Ponad tysiąc domów zalanych na południu Polski

dk/ PAP