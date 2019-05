Nowa Góra: wóz konny przewrócił się podczas wycieczki szkolnej. Rannych sześcioro dzieci

Jak poinformowała w piątek policja, do wypadku doszło ok. godz. 10. Ucierpiało sześcioro dzieci w wieku od 9 do 10 lat.

Łącznie na wozie było 16 uczniów oraz ich opiekunka. Poszkodowana szóstka trafiła do szpitali w Krakowie, Sosnowcu i Jaworznie.

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe w komunikacie prasowym podało, że w akcji ratunkowej wzięły udział trzy zespoły ratownictwa medycznego Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W akcji uczestniczyły też dwie karetki Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego z Olkusza oraz zespół z Krzeszowic.

Z ustaleń policji wynika, że woźnica zaprzęgu i opiekunka byli trzeźwi. Na miejscu nadal trwa ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku.

maw/ PAP, rmf24.pl