"Dla niektórych to jest klęska, dla nas to jest szansa". Kajakarze na wezbranych rzekach

Aby trenować kajakarstwo freestylowe potrzebne są silne fale, które rzadko można spotkać na polskich rzekach. Sytuacja zmieniła się w ostatnich dniach w związku z obfitymi opadami na południu kraju.

Z okazji postanowili skorzystać kajakarze - wicemistrz Europy we freestyle'u kajakowym Bartosz Czauderna i były mistrz Polski Jakub Hankiewicz, którzy rozpoczęli treningi na wezbranej rzece Rabie w Myślenicach w Małopolsce.

Jedni wyciągają worki z piaskiem, drudzy kajaki. W-ce mistrz Europy w #freestyle Bartosz Czauderna i były mistrz Polski Jakub Hankiewicz pływają na #Raba w #Myślenice. Normalnie żeby mieć takie warunki latają do Ugandy lub Kanady.

Tutaj z eksperckim komentarzem Bartka ;)

Sportowcy przyznają, że okazja do treningu zdarza im się w Polsce bardzo rzadko. - Szansa jest bardzo rzadka, raz na rok, raz na dwa, tym bardziej jesteśmy szczęśliwi - powiedział Jakub Hankiewicz w rozmowie z portalem Myślenice Itv.

Kajakarze podkreślają, że wezbrana rzeka "dla niektórych to jest klęska, dla nas to jest szansa na którą czekamy".

- Całą zimę spędzam w Ugandzie trenując właśnie na takich falach - powiedział Bartosz Czauderna.

Teraz kajakarz może trenować w kraju.

- Wszelkie środki bezpieczeństwa są z naszej strony zachowane. Największym zagrożeniem są drzewa, lodówki, śmieci, czyli to co ludzie lubią wyrzucać do rzeki - dodał sportowiec.

