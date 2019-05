Biedroń: wiem, że dzisiaj Giertych jest pożyteczny dla PO, ale sorry, są jakieś granice

- Ja wiem, że dzisiaj Roman Giertych jest pożyteczny dla PO, ale sorry, są jakieś granice, których nie można przekroczyć. Zapamiętam do końca życia to, co mówił o osobach homoseksualnych, jak straszył Unią Europejską, jak ubierał dzieci w mundurki, jak ocenzurował podręcznik - mówił w "Polityce na Ostro" Robert Biedroń, lider Wiosny.