Premier w Polsat News: koncentrujemy się na tym, by ratować życie ludzi

- Sytuacja jest cały czas bardzo niepewna. Według najnowszych danych IMGW nadal może silnie padać. To oznacza, że rzeki z gór będą zrzucały coraz więcej wody, która ostatecznie spłynie do Wisły i może nastąpić tzw. cofka - ostrzegał na antenie Polsat News premier Mateusz Morawiecki, który na południu Polski koordynuje prace służb. - Koncentrujemy się na tym, by ratować życie ludzi - dodał.

Południe Polski walczy z ulewnymi deszczami, które dramatycznie podniosły stan rzek. Trzeci, najwyższy stopień zagrożenia hydrologicznego obowiązuje w województwach świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim i śląskim.

- Różnie tereny mogą być zalane. Zarówno zachodnia część Podkarpacia, jak i wschodnia Małopolski - powiedział szef rządu. Wymieniając przykłady zagrożonych terenów, wskazał okolice Dąbrowy Tarnowskiej, całego powiatu tarnowskiego czy mieleckiego.

- Cały czas skupiamy się na koordynacji prac służb: państwowej i ochotniczej straży pożarnej, wojska, policji. Wszyscy starają się pomagać, docierać tam, gdzie trzeba ratować ludzi i dobytek - przekazał.

"Gwarantujemy z budżetu klęsk żywiołowych szybkie dostarczenie pieniędzy"

- Koncentrujemy się na tym, by ratować życie ludzi, ich bezpieczeństwo. Wiele osób zostało ewakuowanych. Tym, którzy nie mogli znaleźć schronienia u rodzin, znajomych, udzielana jest pomoc. Najważniejsza jest dobra koordynacja pracy służb - zapewnił premier.

Premier dwa dni temu zaapelował do firm ubezpieczeniowych, by bez zbędnej zwłoki wypłacały odszkodowania poszkodowanym. Na antenie Polsat News przyznał, że stanęły one na wysokości zadania. - Ale również my gwarantujemy z budżetu klęsk żywiołowych szybkie dostarczenie pieniędzy do gmin, by pomóc ludziom. Za chwilę trzeba będzie usuwać skutki tego kataklizmu - podkreślił.

Szef rządu dodał, że w pomoc poszkodowanym zaangażowały się również firmy energetyczne, które przywracają prąd gospodarstwom domowym.

ml/luq/ Polsat News